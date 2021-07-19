جريًا على العادة السنوية.. رئاسة شؤون الحرمين تستبدل ثوب الكعبة المشرفة

المالكي: تتوشح من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء بطريقة الجاكارد

‬قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، باستبدال كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية؛ وذلك من خلال فريق عمل محدد من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة؛ حيث بدأ الفريق بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.

وأفاد مستشار الرئيس العام، وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، الوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام عبدالحميد بن سعيد المالكي، أن الكسوة الجديدة والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، ركبت؛ حيث رُفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة؛ تمهيدًا لفردها على الجنب القديم، وتثبيت الجنب من أعلى بربطها وإسقاط الطرف الآخر من الجنب، بعد أن حُلت حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، بعدها سقط الجنب القديم من أسفل وبقي الجنب الجديد، وتكررت العملية أربع مرات لكل جانب، إلى أن اكتمل الثوب، ثم بعدها وزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته.

وأكمل المالكي: "بدأت هذه العملية أولًا من جهة الحطيم؛ لوجود الميزاب الذي له فتحة خاصة به بأعلى الثوب، وبعد أن تثبتت كل الجوانب تثبتت الأركان بحياكتها من أعلى الثوب إلى أسفله، وبعد الانتهاء من ذلك وضعت الستارة التي احتاج وضعها إلى وقت وإتقان في العمل؛ وذلك بعمل فتحة تُقدر بمساحة الستارة في القماش الأسود والتي تقدر بحوالى 3.30 أمتار عرضًا حتى نهاية الثوب، ومن ثم تم عمل ثلاث فتحات في القماش الأسود لتثبيت الستارة من تحت القماش، وأخيرًا ثُبتت الأطراف بحياكتها في القماش الأسود على الثوب".

وأبان "المالكي" أن الكسوة تتوشح من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء (بطريقة الجاكارد) كُتب عليها لفظ (يا الله يا الله)، (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، و(سبحان الله وبحمده) و(سبحان الله العظيم)، و(يا ديان يا منان)، وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

وأوضح أن عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة يبلغ 16 قطعة، بالإضافة إلى ست قطع و12 قنديلًا أسفل الحزام، وأربع صمديات توضع في أركان الكعبة، وخمس قناديل (الله أكبر) أعلى الحجر الأسود، إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

وأفاد بأن الكسوة تستهلك نحو 850 كلغ من الحرير الخام الذي صبغ داخل المجمع باللون الأسود، و120 كلغ من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة.

وأشار إلى أنه يعمل في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة قرابة 200 صانع وإداري، وجميعهم من المواطنين المدربين والمؤهلين والمتخصصين؛ مبينًا أن أقسام المجمع هي: قسم المصبغة، والنسيج الآلي، وقسم النسيج اليدوي، وقسم الطباعة، وقسم الحزام، وقسم المذهبات، وقسم خياطة وتجميع الكسوة الذي يضم أكبر ماكينة خياطة في العالم من ناحية الطول حيث يبلغ طولها 16 مترًا وتعمل بنظام الحاسب الآلي؛ مبينًا أن هناك بعض الأقسام المساندة مثل: المختبر والخدمات الإدارية والجودة والعلاقات العامة والصحية للعاملين والسلامة المهنية بالمجمع.

كما أكد "وكيل الرئيس العام لشؤون المجمع" أنه تم تأمين كل الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية والسلامة؛ لتتم هذه العملية في أقصى درجات الأمن والسلامة.