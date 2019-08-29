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سائح يعطل سفر 4 آلاف راكب بمطار ميونخ بألمانيا.. تعرّف على السبب

قامت السلطات بإعلان حالة الطوارئ وإلغاء 130 رحلة دولية ومحلية

أعلنت سلطات مطار مدينة ميونيخ الدولي بألمانيا وقف جميع الرحلات بسبب سائح إسباني، وتسبب ذلك في وقف رحلات لأكثر من 4000 راكب بعد إلغاء نحو 130 رحلة دولية ومحلية في الصالات الدولية والمحلية.

وتفصيلاً، جاء ذلك فور إعلان حالة الاستنفار والطوارئ وإخلاء المطار بحثاً عن المسافر الإسباني الذي دخل مخرجاً للطوارئ في أرضية المطار وفق الوكالة الألمانية "د. ب.ا".

وأعلنت شرطة البحث في مطار ميونخ، أنه تم العثور على الرجل المفقود وهو إسباني في صالة رقم 1 بعد أن دخل في وقت سابق من باب الطوارئ في صالة رقم 2.

واستأنفت إجراءات الدخول بعد إغلاق المطار لمدة أربع ساعات مما أدى لتأخير كبير لمعظم الرحلات.

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سائح يعطل سفر 4 آلاف راكب بمطار ميونخ بألمانيا.. تعرّف على السبب
سبق

أعلنت سلطات مطار مدينة ميونيخ الدولي بألمانيا وقف جميع الرحلات بسبب سائح إسباني، وتسبب ذلك في وقف رحلات لأكثر من 4000 راكب بعد إلغاء نحو 130 رحلة دولية ومحلية في الصالات الدولية والمحلية.

وتفصيلاً، جاء ذلك فور إعلان حالة الاستنفار والطوارئ وإخلاء المطار بحثاً عن المسافر الإسباني الذي دخل مخرجاً للطوارئ في أرضية المطار وفق الوكالة الألمانية "د. ب.ا".

وأعلنت شرطة البحث في مطار ميونخ، أنه تم العثور على الرجل المفقود وهو إسباني في صالة رقم 1 بعد أن دخل في وقت سابق من باب الطوارئ في صالة رقم 2.

واستأنفت إجراءات الدخول بعد إغلاق المطار لمدة أربع ساعات مما أدى لتأخير كبير لمعظم الرحلات.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
12:27 AM

سائح يعطل سفر 4 آلاف راكب بمطار ميونخ بألمانيا.. تعرّف على السبب

قامت السلطات بإعلان حالة الطوارئ وإلغاء 130 رحلة دولية ومحلية

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خالد خليل - الرياض
2
2,966

أعلنت سلطات مطار مدينة ميونيخ الدولي بألمانيا وقف جميع الرحلات بسبب سائح إسباني، وتسبب ذلك في وقف رحلات لأكثر من 4000 راكب بعد إلغاء نحو 130 رحلة دولية ومحلية في الصالات الدولية والمحلية.

وتفصيلاً، جاء ذلك فور إعلان حالة الاستنفار والطوارئ وإخلاء المطار بحثاً عن المسافر الإسباني الذي دخل مخرجاً للطوارئ في أرضية المطار وفق الوكالة الألمانية "د. ب.ا".

وأعلنت شرطة البحث في مطار ميونخ، أنه تم العثور على الرجل المفقود وهو إسباني في صالة رقم 1 بعد أن دخل في وقت سابق من باب الطوارئ في صالة رقم 2.

واستأنفت إجراءات الدخول بعد إغلاق المطار لمدة أربع ساعات مما أدى لتأخير كبير لمعظم الرحلات.

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