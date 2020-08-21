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الشرطة الماليزية تستجوب "ذاكر نايك" لـ10 ساعات ومطالبات بطرده

على خلفية تصريحات بشأن حقوق الأعراق والأقليات المتعددة في البلاد

استجوبت الشرطة الماليزية، الداعية الهندي "ذاكر نايك" لمدة عشرة ساعات، على خلفية تصريحات بشأن الأعراق المتعددة في ماليزيا، والتي على إثرها أثارت دعوات بطرده إلى خارج البلاد.

ويقيم ذاكر نايك في ماليزيا، وهو مطلوب لدى السلطات الهندية بتهمة التحريض على التطرف وغسيل الأموال، وطالبت نيودلهي الإنتربول الدولي بإيقافه؛ في الوقت الذي رفضت فيه ماليزيا قبل عدة أشهر تسليمه للهند.

وتصاعدت خلال الأسبوع الجاري الدعوات المطالبة بطرد الداعية الهندي بعد أن قال إن الهندوس في ماليزيا يتمتعون بحقوق تزيد "100 مرة" عن تلك التي تتمتع بها الأقلية المسلمة في الهند، ورأى أنه يتعين طرد الصينيين الماليزيين قبل أن يُطرد هو.

وأشار ذاكر نايك إلى أن منتقديه أخرجوا تصريحاته من سياقها، وقاموا بإضافة فبركات عليها؛ في محاولة لإثارة الجدل وطرده من البلاد؛ مؤكدًا أنه لا يبحث عن الإثارة.. وفي الوقت ذاته أعلن عن اعتذاره عن سوء الفهم.

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الشرطة الماليزية تستجوب "ذاكر نايك" لـ10 ساعات ومطالبات بطرده
سبق

استجوبت الشرطة الماليزية، الداعية الهندي "ذاكر نايك" لمدة عشرة ساعات، على خلفية تصريحات بشأن الأعراق المتعددة في ماليزيا، والتي على إثرها أثارت دعوات بطرده إلى خارج البلاد.

ويقيم ذاكر نايك في ماليزيا، وهو مطلوب لدى السلطات الهندية بتهمة التحريض على التطرف وغسيل الأموال، وطالبت نيودلهي الإنتربول الدولي بإيقافه؛ في الوقت الذي رفضت فيه ماليزيا قبل عدة أشهر تسليمه للهند.

وتصاعدت خلال الأسبوع الجاري الدعوات المطالبة بطرد الداعية الهندي بعد أن قال إن الهندوس في ماليزيا يتمتعون بحقوق تزيد "100 مرة" عن تلك التي تتمتع بها الأقلية المسلمة في الهند، ورأى أنه يتعين طرد الصينيين الماليزيين قبل أن يُطرد هو.

وأشار ذاكر نايك إلى أن منتقديه أخرجوا تصريحاته من سياقها، وقاموا بإضافة فبركات عليها؛ في محاولة لإثارة الجدل وطرده من البلاد؛ مؤكدًا أنه لا يبحث عن الإثارة.. وفي الوقت ذاته أعلن عن اعتذاره عن سوء الفهم.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
10:55 AM

الشرطة الماليزية تستجوب "ذاكر نايك" لـ10 ساعات ومطالبات بطرده

على خلفية تصريحات بشأن حقوق الأعراق والأقليات المتعددة في البلاد

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خالد علي - الرياض
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استجوبت الشرطة الماليزية، الداعية الهندي "ذاكر نايك" لمدة عشرة ساعات، على خلفية تصريحات بشأن الأعراق المتعددة في ماليزيا، والتي على إثرها أثارت دعوات بطرده إلى خارج البلاد.

ويقيم ذاكر نايك في ماليزيا، وهو مطلوب لدى السلطات الهندية بتهمة التحريض على التطرف وغسيل الأموال، وطالبت نيودلهي الإنتربول الدولي بإيقافه؛ في الوقت الذي رفضت فيه ماليزيا قبل عدة أشهر تسليمه للهند.

وتصاعدت خلال الأسبوع الجاري الدعوات المطالبة بطرد الداعية الهندي بعد أن قال إن الهندوس في ماليزيا يتمتعون بحقوق تزيد "100 مرة" عن تلك التي تتمتع بها الأقلية المسلمة في الهند، ورأى أنه يتعين طرد الصينيين الماليزيين قبل أن يُطرد هو.

وأشار ذاكر نايك إلى أن منتقديه أخرجوا تصريحاته من سياقها، وقاموا بإضافة فبركات عليها؛ في محاولة لإثارة الجدل وطرده من البلاد؛ مؤكدًا أنه لا يبحث عن الإثارة.. وفي الوقت ذاته أعلن عن اعتذاره عن سوء الفهم.

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