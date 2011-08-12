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مع الأمطار.. "الصحة" تقدم نصائح للحجاج المصابين بـ"الربو"

دعت المصابين بالمرض إلى ضرورة تغطية الرأس والفم والأنف

قدمت "الصحة" نصائح لمرضى الربو عند نزول الأمطار، بالتزامن مع تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بخصوص هطول أمطار على المشاعر المقدسة.

وأكدت "الصحة"، عبر إنفوغرافيك توعوي، أن الأمطار والهواء البارد من مهيجات الربو، داعية إلى تجنبهما قدر الإمكان.

ودعت "الصحة" المصابين بالمرض إلى تغطية الرأس والفم والأنف، وحمل البخاخ الإسعافي "موسع الشعب"، والحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه بمعرفة الطبيب.

وشددت على ضرورة التوجه إلى أقرب منشأة صحية في حالة الطوارئ؛ مثل عدم الاستجابة للبخاخ، أو تفاقم الأعراض، أو ازرقاق الأطراف والشفتين واللسان.

يشار إلى أن "الصحة" توفر خدمة الاستشارات الطبية والإرشاد إلى أقرب منشأة صحية؛ من خلال الاتصال على الرقم 937.

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مع الأمطار.. "الصحة" تقدم نصائح للحجاج المصابين بـ"الربو"
سبق

قدمت "الصحة" نصائح لمرضى الربو عند نزول الأمطار، بالتزامن مع تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بخصوص هطول أمطار على المشاعر المقدسة.

وأكدت "الصحة"، عبر إنفوغرافيك توعوي، أن الأمطار والهواء البارد من مهيجات الربو، داعية إلى تجنبهما قدر الإمكان.

ودعت "الصحة" المصابين بالمرض إلى تغطية الرأس والفم والأنف، وحمل البخاخ الإسعافي "موسع الشعب"، والحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه بمعرفة الطبيب.

وشددت على ضرورة التوجه إلى أقرب منشأة صحية في حالة الطوارئ؛ مثل عدم الاستجابة للبخاخ، أو تفاقم الأعراض، أو ازرقاق الأطراف والشفتين واللسان.

يشار إلى أن "الصحة" توفر خدمة الاستشارات الطبية والإرشاد إلى أقرب منشأة صحية؛ من خلال الاتصال على الرقم 937.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
04:13 PM

مع الأمطار.. "الصحة" تقدم نصائح للحجاج المصابين بـ"الربو"

دعت المصابين بالمرض إلى ضرورة تغطية الرأس والفم والأنف

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قدمت "الصحة" نصائح لمرضى الربو عند نزول الأمطار، بالتزامن مع تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بخصوص هطول أمطار على المشاعر المقدسة.

وأكدت "الصحة"، عبر إنفوغرافيك توعوي، أن الأمطار والهواء البارد من مهيجات الربو، داعية إلى تجنبهما قدر الإمكان.

ودعت "الصحة" المصابين بالمرض إلى تغطية الرأس والفم والأنف، وحمل البخاخ الإسعافي "موسع الشعب"، والحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه بمعرفة الطبيب.

وشددت على ضرورة التوجه إلى أقرب منشأة صحية في حالة الطوارئ؛ مثل عدم الاستجابة للبخاخ، أو تفاقم الأعراض، أو ازرقاق الأطراف والشفتين واللسان.

يشار إلى أن "الصحة" توفر خدمة الاستشارات الطبية والإرشاد إلى أقرب منشأة صحية؛ من خلال الاتصال على الرقم 937.

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