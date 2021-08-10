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مطبّ حديث دون وسائل سلامة يتسبب بحادث سير بالطائف

خلّف ثلاث إصابات باشرتها فرق الهلال الأحمر.. و"سبق" بالموقع

تسبب مطب حديث تم إنشاؤه دون وسائل سلامة في الشارع الموازي للشارع الرئيسي لسوق الخضار بالطائف في حادث سير نتج عنه ثلاث إصابات.

"سبق" والتي صادف وجودها وقت وقوع الحادث وثقت خلوّ المطب الحديث من وسائل السلامة، والذي أكد شهود عيان أن المطب لم يمضِ على إنشائه إلا قرابة ساعتين.

وتفاجأ قائد المركبة الأولى بالمطب دون أي وسائل سلامة أو علامات تحذيرية كألوان مختلفة تميزه عن باقي الطريق، بمحاولة إيقاف مركبته ليتفاجأ بارتطام مركبة أخرى بها من الخلف، ونتج عنه ثلاث إصابات لسيدة وشابين تم نقلهم عن طريق فرق الهلال الأحمر.

‏وصادف فوق وقوع الحادث مرور إحدى دوريات الهلال الأحمر التي قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، لحين وصول الفرق الإسعافية، والتي باشرت الحادث، وتولّت ‏نقل المصابين إلى المستشفى.

بدورها وصلت دوريات المرور على الفور إلى الموقع، وباشرت الحادث، والاطمئنان على المصابين، وتنظيم حركة السير في الشارع، ومنع التجمهر.

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مطبّ حديث دون وسائل سلامة يتسبب بحادث سير بالطائف
سبق

تسبب مطب حديث تم إنشاؤه دون وسائل سلامة في الشارع الموازي للشارع الرئيسي لسوق الخضار بالطائف في حادث سير نتج عنه ثلاث إصابات.

"سبق" والتي صادف وجودها وقت وقوع الحادث وثقت خلوّ المطب الحديث من وسائل السلامة، والذي أكد شهود عيان أن المطب لم يمضِ على إنشائه إلا قرابة ساعتين.

وتفاجأ قائد المركبة الأولى بالمطب دون أي وسائل سلامة أو علامات تحذيرية كألوان مختلفة تميزه عن باقي الطريق، بمحاولة إيقاف مركبته ليتفاجأ بارتطام مركبة أخرى بها من الخلف، ونتج عنه ثلاث إصابات لسيدة وشابين تم نقلهم عن طريق فرق الهلال الأحمر.

‏وصادف فوق وقوع الحادث مرور إحدى دوريات الهلال الأحمر التي قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، لحين وصول الفرق الإسعافية، والتي باشرت الحادث، وتولّت ‏نقل المصابين إلى المستشفى.

بدورها وصلت دوريات المرور على الفور إلى الموقع، وباشرت الحادث، والاطمئنان على المصابين، وتنظيم حركة السير في الشارع، ومنع التجمهر.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
04:33 PM

مطبّ حديث دون وسائل سلامة يتسبب بحادث سير بالطائف

خلّف ثلاث إصابات باشرتها فرق الهلال الأحمر.. و"سبق" بالموقع

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أحمد العبدالله - الطائف
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5,685

تسبب مطب حديث تم إنشاؤه دون وسائل سلامة في الشارع الموازي للشارع الرئيسي لسوق الخضار بالطائف في حادث سير نتج عنه ثلاث إصابات.

"سبق" والتي صادف وجودها وقت وقوع الحادث وثقت خلوّ المطب الحديث من وسائل السلامة، والذي أكد شهود عيان أن المطب لم يمضِ على إنشائه إلا قرابة ساعتين.

وتفاجأ قائد المركبة الأولى بالمطب دون أي وسائل سلامة أو علامات تحذيرية كألوان مختلفة تميزه عن باقي الطريق، بمحاولة إيقاف مركبته ليتفاجأ بارتطام مركبة أخرى بها من الخلف، ونتج عنه ثلاث إصابات لسيدة وشابين تم نقلهم عن طريق فرق الهلال الأحمر.

‏وصادف فوق وقوع الحادث مرور إحدى دوريات الهلال الأحمر التي قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، لحين وصول الفرق الإسعافية، والتي باشرت الحادث، وتولّت ‏نقل المصابين إلى المستشفى.

بدورها وصلت دوريات المرور على الفور إلى الموقع، وباشرت الحادث، والاطمئنان على المصابين، وتنظيم حركة السير في الشارع، ومنع التجمهر.

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