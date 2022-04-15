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"الصحة" : تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 5862

209 متطوعين يشاركون في توعية المتاجر الكبرى بقواعد السلامة في جدة

تنفذها جمعية البر بالمحافظة بالتعاون مع "أمانة جدة"

انطلقت، اليوم، مبادرة جمعية البر بجدة لإرشاد وتوجيه رواد المتاجر الكبرى بمدينة جدة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بالتعاون مع أمانة جدة وبمشاركة 209 متطوعين.

وذكر عضو مجلس إدارة جمعية البر بجدة محمد أبوملحة أن المبادرة والتي يقوم بها نادي البر التطوعي بإشراف البلديات، وبحضور ومتابعة مدير المسؤولية المجتمعية في أمانة جدة ماجد السلمي، تنص على حث المتاجر الكبرى على ضرورة توفير الكمامات والقفازات والمعقمات للمتسوقين ووضع مسافة محددة بينهم والابتعاد عن التجمعات وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا لانتشار كوفيد-19 بينهم.

وناشد "أبوملحة" جميع أهالي المحافظة بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي سنّتها الدولة -أيدها الله- للقضاء على هذا الفيروس فكلنا مسؤول، وعدم التزام فرد واحد بالتعليمات يؤدي إلى نتائج وخيمة لا يحمد عقباها، سائلاً المولى أن يبارك في جهود ولاة أمرنا ورجال أمننا والفرق الصحية والمتطوعين ويكتب أجرهم على تفانيهم من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

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209 متطوعين يشاركون في توعية المتاجر الكبرى بقواعد السلامة في جدة
سبق

انطلقت، اليوم، مبادرة جمعية البر بجدة لإرشاد وتوجيه رواد المتاجر الكبرى بمدينة جدة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بالتعاون مع أمانة جدة وبمشاركة 209 متطوعين.

وذكر عضو مجلس إدارة جمعية البر بجدة محمد أبوملحة أن المبادرة والتي يقوم بها نادي البر التطوعي بإشراف البلديات، وبحضور ومتابعة مدير المسؤولية المجتمعية في أمانة جدة ماجد السلمي، تنص على حث المتاجر الكبرى على ضرورة توفير الكمامات والقفازات والمعقمات للمتسوقين ووضع مسافة محددة بينهم والابتعاد عن التجمعات وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا لانتشار كوفيد-19 بينهم.

وناشد "أبوملحة" جميع أهالي المحافظة بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي سنّتها الدولة -أيدها الله- للقضاء على هذا الفيروس فكلنا مسؤول، وعدم التزام فرد واحد بالتعليمات يؤدي إلى نتائج وخيمة لا يحمد عقباها، سائلاً المولى أن يبارك في جهود ولاة أمرنا ورجال أمننا والفرق الصحية والمتطوعين ويكتب أجرهم على تفانيهم من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
04:32 PM

209 متطوعين يشاركون في توعية المتاجر الكبرى بقواعد السلامة في جدة

تنفذها جمعية البر بالمحافظة بالتعاون مع "أمانة جدة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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انطلقت، اليوم، مبادرة جمعية البر بجدة لإرشاد وتوجيه رواد المتاجر الكبرى بمدينة جدة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بالتعاون مع أمانة جدة وبمشاركة 209 متطوعين.

وذكر عضو مجلس إدارة جمعية البر بجدة محمد أبوملحة أن المبادرة والتي يقوم بها نادي البر التطوعي بإشراف البلديات، وبحضور ومتابعة مدير المسؤولية المجتمعية في أمانة جدة ماجد السلمي، تنص على حث المتاجر الكبرى على ضرورة توفير الكمامات والقفازات والمعقمات للمتسوقين ووضع مسافة محددة بينهم والابتعاد عن التجمعات وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا لانتشار كوفيد-19 بينهم.

وناشد "أبوملحة" جميع أهالي المحافظة بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي سنّتها الدولة -أيدها الله- للقضاء على هذا الفيروس فكلنا مسؤول، وعدم التزام فرد واحد بالتعليمات يؤدي إلى نتائج وخيمة لا يحمد عقباها، سائلاً المولى أن يبارك في جهود ولاة أمرنا ورجال أمننا والفرق الصحية والمتطوعين ويكتب أجرهم على تفانيهم من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

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