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صندوق النقد يتوقع: اقتصاد الخليج سيعاود النمو في 2018

قال: ارتفاع أسعار النفط سيسمح بتحقيق نمو 2.4% هذا العام

قال صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الثلاثاء: إن اقتصاد منطقة الخليج العربي بشكل عام سيعاود النمو في 2018، بعدما انكمش في بعض دولها؛ لكنه يبقى عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط.

وقال الصندوق: إن ارتفاع أسعار النفط بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته حتى عام 2016؛ سيسمح للاقتصاد الخليجي بتحقيق نمو بنسبة 2.4% هذا العام، و3% في 2019، بعدما كان قد انكمش بـ0.4% في 2017.

وتنتج دول الخليج الست معاً (السعودية، ودولة الإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت، وقطر) 17 مليون برميل من النفط يومياً، وتعتمد موازناتها في جزء منها على إيرادات الخام؛ وفق "العربية نت".

ومع عدم استقرار سوق النفط والتقلبات في أسعارها، حذّر صندوق النقد من أن "آفاق النمو للدول المصدرة للنفط تتأثر بالشكوك الكبيرة حيال مسار أسعار النفط في المستقبل".

وخسرت أسعار النفط نحو 20% من قيمتها خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها مؤخراً، بسبب الفائض في العرض والمؤشرات على التأثير المحدود للعقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران.

وقال صندوق النقد إن النمو في الدول النفطية في المنطقة خارج الخليج، وهي: (إيران والعراق، والجزائر، وليبيا)، يتوقع أن يبلغ 0.3% في 2018، بعدما وصل إلى 3% في العام السابق، قبل أن يرتفع إلى 0.9% في 2019.

وذكر أن هذا الأمر "يعكس بشكل كبير إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران التي ستؤدي على الأرجح إلى تقليص إنتاج ايران وصادراتها خلال العامين المقبلين".

وتوقع أن يشهد الاقتصاد الإيراني تقلصاً بنسبة 1.6% هذا العام وبنسبة 3.6% في العام المقبل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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صندوق النقد يتوقع: اقتصاد الخليج سيعاود النمو في 2018
سبق

قال صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الثلاثاء: إن اقتصاد منطقة الخليج العربي بشكل عام سيعاود النمو في 2018، بعدما انكمش في بعض دولها؛ لكنه يبقى عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط.

وقال الصندوق: إن ارتفاع أسعار النفط بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته حتى عام 2016؛ سيسمح للاقتصاد الخليجي بتحقيق نمو بنسبة 2.4% هذا العام، و3% في 2019، بعدما كان قد انكمش بـ0.4% في 2017.

وتنتج دول الخليج الست معاً (السعودية، ودولة الإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت، وقطر) 17 مليون برميل من النفط يومياً، وتعتمد موازناتها في جزء منها على إيرادات الخام؛ وفق "العربية نت".

ومع عدم استقرار سوق النفط والتقلبات في أسعارها، حذّر صندوق النقد من أن "آفاق النمو للدول المصدرة للنفط تتأثر بالشكوك الكبيرة حيال مسار أسعار النفط في المستقبل".

وخسرت أسعار النفط نحو 20% من قيمتها خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها مؤخراً، بسبب الفائض في العرض والمؤشرات على التأثير المحدود للعقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران.

وقال صندوق النقد إن النمو في الدول النفطية في المنطقة خارج الخليج، وهي: (إيران والعراق، والجزائر، وليبيا)، يتوقع أن يبلغ 0.3% في 2018، بعدما وصل إلى 3% في العام السابق، قبل أن يرتفع إلى 0.9% في 2019.

وذكر أن هذا الأمر "يعكس بشكل كبير إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران التي ستؤدي على الأرجح إلى تقليص إنتاج ايران وصادراتها خلال العامين المقبلين".

وتوقع أن يشهد الاقتصاد الإيراني تقلصاً بنسبة 1.6% هذا العام وبنسبة 3.6% في العام المقبل.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
10:47 AM

صندوق النقد يتوقع: اقتصاد الخليج سيعاود النمو في 2018

قال: ارتفاع أسعار النفط سيسمح بتحقيق نمو 2.4% هذا العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الثلاثاء: إن اقتصاد منطقة الخليج العربي بشكل عام سيعاود النمو في 2018، بعدما انكمش في بعض دولها؛ لكنه يبقى عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط.

وقال الصندوق: إن ارتفاع أسعار النفط بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته حتى عام 2016؛ سيسمح للاقتصاد الخليجي بتحقيق نمو بنسبة 2.4% هذا العام، و3% في 2019، بعدما كان قد انكمش بـ0.4% في 2017.

وتنتج دول الخليج الست معاً (السعودية، ودولة الإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت، وقطر) 17 مليون برميل من النفط يومياً، وتعتمد موازناتها في جزء منها على إيرادات الخام؛ وفق "العربية نت".

ومع عدم استقرار سوق النفط والتقلبات في أسعارها، حذّر صندوق النقد من أن "آفاق النمو للدول المصدرة للنفط تتأثر بالشكوك الكبيرة حيال مسار أسعار النفط في المستقبل".

وخسرت أسعار النفط نحو 20% من قيمتها خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها مؤخراً، بسبب الفائض في العرض والمؤشرات على التأثير المحدود للعقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران.

وقال صندوق النقد إن النمو في الدول النفطية في المنطقة خارج الخليج، وهي: (إيران والعراق، والجزائر، وليبيا)، يتوقع أن يبلغ 0.3% في 2018، بعدما وصل إلى 3% في العام السابق، قبل أن يرتفع إلى 0.9% في 2019.

وذكر أن هذا الأمر "يعكس بشكل كبير إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران التي ستؤدي على الأرجح إلى تقليص إنتاج ايران وصادراتها خلال العامين المقبلين".

وتوقع أن يشهد الاقتصاد الإيراني تقلصاً بنسبة 1.6% هذا العام وبنسبة 3.6% في العام المقبل.

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