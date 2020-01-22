"أخضر المبارزة" يختتم مشاركته في البطولة العربية بـ14 ميدالية

أنهى المنتخب السعودي للمبارزة مشاركته في البطولة العربية للناشئين والشباب للمبارزة، التي اختُتمت اليوم في مملكة البحرين، بتحقيق 14 ميدالية (3 ذهبيات و3 فضيات و8 برونزيات)؛ وذلك بعد أن حقق منتخب السيدات اليوم ميداليتين برونزيتين في منافسات (الفرق) لسلاحَي الابيه والشيش، الذي مثله: ندى عابد، فوزية الدوسري وشيخة الدوسري.

كما حقق المنتخب السعودي (بنين) الميدالية الفضية في سلاح الابيه للشباب، ومثله: عمر العكاس، حسين الطويل، نواف الخالدي وعبدالكريم الحليفي.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان أن مستوى لاعبي ولاعبات المنتخب السعودي في تطوُّر سريع بسبب المشاركات الخارجية واكتساب الخبرة. مبينًا أن طموحات اللاعبين وأهداف اتحاد المبارزة تركز على الإنجازات الآسيوية والعالمية.

وأشار إلى أن البطولة العربية تعد تحضيرية للبطولة الآسيوية التي ستقام في العاصمة الإندونيسية جاكرتا نهاية فبراير المقبل. مشيدًا بأداء اللاعبين واللاعبات في البطولة، ومؤكدًا أنه دليل على استعدادهم للبطولات القارية والعالمية المقبلة.