حادث انقلاب يخلف 9 إصابات بطريق تثليث

5 فرق من الهلال الأحمر والدفاع المدني والصحة باشرته

أصيب 9 أشخاص من عائلة واحدة بإصابات مختلفة جراء حادث انقلاب لمركبة مساء اليوم بطريق تثليث.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري أن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً مساء اليوم الجمعة عن حادث انقلاب نجم عنه تسع إصابات بطريق تثليث "القيرة" وجميع المصابين من عائلة واحدة، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية لمباشرة الحادث، وتم تدعيم الفرق بفرقة من الدفاع المدني وفرقة من الصحة.

وشدد الهلال الأحمر على الجميع بالمسارعة في إفساح الطريق وعدم التجمهر ليتمكن رجال الميدان من أداء عملهم دون عوائق مذكراً بقوله تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً).