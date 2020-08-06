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"الأرصاد": سحب رعدية على نجران

حالة تشمل عدة محافظات حتى 7 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة)، ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية على نجران
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة)، ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
01:06 PM

"الأرصاد": سحب رعدية على نجران

حالة تشمل عدة محافظات حتى 7 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة)، ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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