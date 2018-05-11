بالصور.. جمعية ألزهايمر تدشن المتجر الإلكتروني تزامنًا مع حملتها الرمضانية

يتيح لراغبي التبرع خيارات متعددة منها الصدقات والزكوات أو شراء الأجهزة الطبية

دشنت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر موقعًا على شبكة الإنترنت أطلقت عليه "المتجر الإلكتروني"، يتيح للراغبين في التبرع للجمعية خيارات متعددة منها الصدقات والزكوات، أو شراء المعينات الطبية، والأجهزة الداعمة لمرضى ألزهايمر، أو التبرع لدعم خدمات الرعاية المساندة التي تُقدم للمريض، وكذلك الاحتياجات المنزلية وخدمات العناية بالمريض.

ويأتي تدشين الموقع متزامنًا مع الحملة التي أطلقتها الجمعية في شهر رمضان المبارك تحت عنوان "لنؤنس وحدتهم .. ونحميهم بمنازلهم"، والتي تهدف إلى إيصال كل الاحتياجات الضرورية لمرضى ألزهايمر وكبار السن إلى مقار سكنهم دعمًا ومساندة وحماية لهم من فيروس كورونا، باعتبار أنّ هذه الفئة لا تقوى على مقاومة المرض وخصوصًا الذين يعانون أمراضًا مزمنة، ومن هنا عملت الجمعية من خلال محاور متعددة على التواصل معهم ومعرفة احتياجاتهم ومن ثم العمل على توفيرها لهم من خلال الخيرين والداعمين لأنشطة الجمعية وهم كثر في بلادنا ولله الحمد والمنة.

ويعد المتجر الإلكتروني الذي أطلقته الجمعية من أسهل الطرق لإيصال التبرعات إلى الأهداف الإنسانية المنشودة، والجمعية تقدم لهم ولذويهم خدمات الرعاية المطلوبة من علاج وأجهزة ومعينات طبية متعددة، ومواد تموينية في شكل سلال غذائية من خلال مشروعها الرائد "رفقة الاجتماعي".

ولمعرفة المزيد عن "المتجر الإلكتروني لجمعية ألزهايمر" توجّه الجمعية الدعوة إلى كل فئات المجتمع وكذلك القطاعات العامة والخاصة من شركات ومؤسسات ورجال أعمال إلى زيارة الرابط https://alz.org.sa وناشدت الجمعية الخيرين لدعمها بكل الطرق المتاحة الميسرة للجميع تسهيلاً لأهالي الخير على أرض المملكة.