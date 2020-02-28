النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متى يدخل شهر رمضان هذا العام ويحلّ العيد؟ هنا توقعات "المسند"

دعا لمراعاة الحجوزات والمناسبات وقال: الموعد من أكثر الأسئلة طرحًا

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون غرة شهر رمضان هذا العام يوم الجمعة الموافق 24 أبريل المقبل، وأن يُصادف العيد يوم الأحد الموافق 24 مايو المقبل.

وأشار "المسند" إلى أن الاستفسار عن موعد دخول شهر رمضان من أكثر الأسئلة طرحًا في مثل هذه الأيام من كل عام، ولأن الحياة باتت أكثر تعقيدًا في ترتيبات السفر والحجوزات، ومواعيد المناسبات والاجتماعات: فإن كثيرًا من الناس يتطلّع إلى معرفة موعد دخول شهر رمضان.

وعن بداية شهر رمضان قال "المسند": "شهر شعبان سيكون 30 يومًا؛ لأن القمر سيغرب قبل الشمس في يوم 29 شعبان (22 أبريل)، ولم يحدث الاقتران ولم يولد الهلال بعد، وعليه تكون غرة شهر رمضان بإذن الله يوم الجمعة الموافق 24 أبريل".

وأضاف: "من الأسئلة أيضًا: متى يكون عيد الفطر لعام 1441هـ؟ ومتوقع ليوم 29 رمضان (22 مايو) أن يغرب القمر قبل الشمس في أفق مكة المكرمة بنحو 10 دقائق، وسيكون موعد الاقتران بين الشمس والقمر عند الساعة 08:39م، ولن يكون للهلال في الأفق الغربي مكث؛ وعليه فإن شهر رمضان سيكتمل 30 يومًا، ويكون يوم الأحد هو يوم العيد الموافق 24 مايو 2020".

واختتم "المسند" قائلاً: "وفي الختام من لديه حجوزات ومناسبات أرى أن يعتمد تمام شهري شعبان ورمضان 30 يومًا.. هذا والله أعلم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متى يدخل شهر رمضان هذا العام ويحلّ العيد؟ هنا توقعات "المسند"
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون غرة شهر رمضان هذا العام يوم الجمعة الموافق 24 أبريل المقبل، وأن يُصادف العيد يوم الأحد الموافق 24 مايو المقبل.

وأشار "المسند" إلى أن الاستفسار عن موعد دخول شهر رمضان من أكثر الأسئلة طرحًا في مثل هذه الأيام من كل عام، ولأن الحياة باتت أكثر تعقيدًا في ترتيبات السفر والحجوزات، ومواعيد المناسبات والاجتماعات: فإن كثيرًا من الناس يتطلّع إلى معرفة موعد دخول شهر رمضان.

وعن بداية شهر رمضان قال "المسند": "شهر شعبان سيكون 30 يومًا؛ لأن القمر سيغرب قبل الشمس في يوم 29 شعبان (22 أبريل)، ولم يحدث الاقتران ولم يولد الهلال بعد، وعليه تكون غرة شهر رمضان بإذن الله يوم الجمعة الموافق 24 أبريل".

وأضاف: "من الأسئلة أيضًا: متى يكون عيد الفطر لعام 1441هـ؟ ومتوقع ليوم 29 رمضان (22 مايو) أن يغرب القمر قبل الشمس في أفق مكة المكرمة بنحو 10 دقائق، وسيكون موعد الاقتران بين الشمس والقمر عند الساعة 08:39م، ولن يكون للهلال في الأفق الغربي مكث؛ وعليه فإن شهر رمضان سيكتمل 30 يومًا، ويكون يوم الأحد هو يوم العيد الموافق 24 مايو 2020".

واختتم "المسند" قائلاً: "وفي الختام من لديه حجوزات ومناسبات أرى أن يعتمد تمام شهري شعبان ورمضان 30 يومًا.. هذا والله أعلم".

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
07:05 PM

متى يدخل شهر رمضان هذا العام ويحلّ العيد؟ هنا توقعات "المسند"

دعا لمراعاة الحجوزات والمناسبات وقال: الموعد من أكثر الأسئلة طرحًا

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
9,229

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون غرة شهر رمضان هذا العام يوم الجمعة الموافق 24 أبريل المقبل، وأن يُصادف العيد يوم الأحد الموافق 24 مايو المقبل.

وأشار "المسند" إلى أن الاستفسار عن موعد دخول شهر رمضان من أكثر الأسئلة طرحًا في مثل هذه الأيام من كل عام، ولأن الحياة باتت أكثر تعقيدًا في ترتيبات السفر والحجوزات، ومواعيد المناسبات والاجتماعات: فإن كثيرًا من الناس يتطلّع إلى معرفة موعد دخول شهر رمضان.

وعن بداية شهر رمضان قال "المسند": "شهر شعبان سيكون 30 يومًا؛ لأن القمر سيغرب قبل الشمس في يوم 29 شعبان (22 أبريل)، ولم يحدث الاقتران ولم يولد الهلال بعد، وعليه تكون غرة شهر رمضان بإذن الله يوم الجمعة الموافق 24 أبريل".

وأضاف: "من الأسئلة أيضًا: متى يكون عيد الفطر لعام 1441هـ؟ ومتوقع ليوم 29 رمضان (22 مايو) أن يغرب القمر قبل الشمس في أفق مكة المكرمة بنحو 10 دقائق، وسيكون موعد الاقتران بين الشمس والقمر عند الساعة 08:39م، ولن يكون للهلال في الأفق الغربي مكث؛ وعليه فإن شهر رمضان سيكتمل 30 يومًا، ويكون يوم الأحد هو يوم العيد الموافق 24 مايو 2020".

واختتم "المسند" قائلاً: "وفي الختام من لديه حجوزات ومناسبات أرى أن يعتمد تمام شهري شعبان ورمضان 30 يومًا.. هذا والله أعلم".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,868
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,443
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,741
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,002

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة