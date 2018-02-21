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"اتحاد  اليد" يرفع عقوبة الإيقاف عن جميع اللاعبين والإداريين والمدربين

بمناسبة إطلاق بطولة الملك سلمان الدولية للعبة

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد رفع الإيقاف عن جميع اللاعبين والإداريين والمدربين الذين صدر بحقهم عقوبات الإيقاف من قبل الاتحاد وكذلك الغاء جميع الإنذارات المسجلة عليهم اعتباراً من تاريخه ويستثني من ذلك من صدر بحقهم قرار الشطب من قبل الهيئة العامة للرياضة.

ويأتي ذلك بعد قرار رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبد المحسن آل الشيخ بإطلاق بطولة الملك سلمان الدولية لكرة اليد بمشاركة عدد من المنتخبات العالمية.

وابتهاجاً بهذه المناسبة والتي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه الله ورعاه).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"اتحاد  اليد" يرفع عقوبة الإيقاف عن جميع اللاعبين والإداريين والمدربين
سبق

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد رفع الإيقاف عن جميع اللاعبين والإداريين والمدربين الذين صدر بحقهم عقوبات الإيقاف من قبل الاتحاد وكذلك الغاء جميع الإنذارات المسجلة عليهم اعتباراً من تاريخه ويستثني من ذلك من صدر بحقهم قرار الشطب من قبل الهيئة العامة للرياضة.

ويأتي ذلك بعد قرار رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبد المحسن آل الشيخ بإطلاق بطولة الملك سلمان الدولية لكرة اليد بمشاركة عدد من المنتخبات العالمية.

وابتهاجاً بهذه المناسبة والتي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه الله ورعاه).

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
07:03 PM

"اتحاد  اليد" يرفع عقوبة الإيقاف عن جميع اللاعبين والإداريين والمدربين

بمناسبة إطلاق بطولة الملك سلمان الدولية للعبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد رفع الإيقاف عن جميع اللاعبين والإداريين والمدربين الذين صدر بحقهم عقوبات الإيقاف من قبل الاتحاد وكذلك الغاء جميع الإنذارات المسجلة عليهم اعتباراً من تاريخه ويستثني من ذلك من صدر بحقهم قرار الشطب من قبل الهيئة العامة للرياضة.

ويأتي ذلك بعد قرار رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبد المحسن آل الشيخ بإطلاق بطولة الملك سلمان الدولية لكرة اليد بمشاركة عدد من المنتخبات العالمية.

وابتهاجاً بهذه المناسبة والتي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه الله ورعاه).

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