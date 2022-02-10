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شركة "فلاورد" تعلن عن تعيين أول عضو مجلس إدارة مستقل

ضِمن جهودها لجذب خبرات عالمية وتحقيق أفضل ممارسات الحوكمة

ضمن جهودها لجذب خبرات عالمية وتحقيق أفضل ممارسات الحوكمة؛ أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط ولندن بالمملكة المتحدة، عن انضمام نيكولاس فارهي كأول عضو مجلس إدارة مستقل.

ويتمتع نيكولاس فارهي بخبرة تزيد على 20 عامًا، وهو يعمل حاليًا كشريك في OC&C Strategy Consultants، ويقدم الاستشارات للرؤساء التنفيذيين والمساهمين بشأن الاستراتيجية. كما يرأس مجلس إدارة مؤسسة UnLtd، وهي مؤسسة خيرية دعمت أكثر من 10000 رائد أعمال اجتماعي ناشئ؛ بالإضافة لكونه عضوًا في مجلس إدارة شركتين أخريين، وهو مستثمر ملائكي متمرس.

يُذكر أن نيكولاس تَخَرج في جامعة أكسفورد في تخصص الفيزياء، ويقيم حاليًا في مدينة لندن بالمملكة المتحدة.

وينضم نيكولاس فارهي إلى مجلس إدارة فلاورد الحالي وهم: عبدالعزيز باسم اللوغاني، ومحمد نبيل جعفر، وبدر ناصر الخرافي، وأحمد عبدالعزيز النعيمي، وبسمة عبدالرحمن السنيدي، وبراك مساعد العصيمي.

وعلّق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فلاورد، عبدالعزيز باسم اللوغاني قائلًا: "يتوافق هذا التعيين مع رؤيتنا لمستقبل الشركة ووضعها على خارطة الشركات العالمية في قطاع الورود والهدايا عبر التجارة الإلكترونية، وأن يكون لدينا إطار حوكمة يتناسب مع أفضل المعايير الدولية.. يسعدنا انضمام نيكولاس فارهي إلى مجلس إدارتنا وتقديم خبرته العالمية والاستشارات لنا وتوجيهنا نحو تحقيق رؤيتنا".

وقال نيكولاس فارهي: "سعيد بانضمامي إلى فريق فلاورد وهم يواصلون الابتكار والتوسع، وتابع: اكتسبت فلاورد مكانة رائدة في قطاع الورود والهدايا في منطقة الشرق الأوسط؛ مما جعلها أكبر شركة معنية في المنطقة، وأنا أتطلع إلى مساعدتهم في تحقيق رؤيتهم ونفس مستوى النجاح على نطاق عالمي".

جدير بالذكر أن فلاورد حققت نموًّا في المبيعات تجاوز الـ٣٠ ضعفًا خلال السنتين الماضيتين، وجمعت 34.2 مليون دولار من خلال جولات التمويل حتى الآن، كان آخرها جولة تمويلية بقيمة 27.5 مليون دولار بقيادة STV وImpact46 في يونيو 2021.

يُذكر أن فلاورد هو متجر إلكتروني تأسس عام 2017، معنيّ بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت؛ حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها، ليتم تنسيقها من قِبَل المصممين المحترفين ومنسقي الورود.

وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.

شركة فلاورد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركة "فلاورد" تعلن عن تعيين أول عضو مجلس إدارة مستقل
سبق

ضمن جهودها لجذب خبرات عالمية وتحقيق أفضل ممارسات الحوكمة؛ أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط ولندن بالمملكة المتحدة، عن انضمام نيكولاس فارهي كأول عضو مجلس إدارة مستقل.

ويتمتع نيكولاس فارهي بخبرة تزيد على 20 عامًا، وهو يعمل حاليًا كشريك في OC&C Strategy Consultants، ويقدم الاستشارات للرؤساء التنفيذيين والمساهمين بشأن الاستراتيجية. كما يرأس مجلس إدارة مؤسسة UnLtd، وهي مؤسسة خيرية دعمت أكثر من 10000 رائد أعمال اجتماعي ناشئ؛ بالإضافة لكونه عضوًا في مجلس إدارة شركتين أخريين، وهو مستثمر ملائكي متمرس.

يُذكر أن نيكولاس تَخَرج في جامعة أكسفورد في تخصص الفيزياء، ويقيم حاليًا في مدينة لندن بالمملكة المتحدة.

وينضم نيكولاس فارهي إلى مجلس إدارة فلاورد الحالي وهم: عبدالعزيز باسم اللوغاني، ومحمد نبيل جعفر، وبدر ناصر الخرافي، وأحمد عبدالعزيز النعيمي، وبسمة عبدالرحمن السنيدي، وبراك مساعد العصيمي.

وعلّق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فلاورد، عبدالعزيز باسم اللوغاني قائلًا: "يتوافق هذا التعيين مع رؤيتنا لمستقبل الشركة ووضعها على خارطة الشركات العالمية في قطاع الورود والهدايا عبر التجارة الإلكترونية، وأن يكون لدينا إطار حوكمة يتناسب مع أفضل المعايير الدولية.. يسعدنا انضمام نيكولاس فارهي إلى مجلس إدارتنا وتقديم خبرته العالمية والاستشارات لنا وتوجيهنا نحو تحقيق رؤيتنا".

وقال نيكولاس فارهي: "سعيد بانضمامي إلى فريق فلاورد وهم يواصلون الابتكار والتوسع، وتابع: اكتسبت فلاورد مكانة رائدة في قطاع الورود والهدايا في منطقة الشرق الأوسط؛ مما جعلها أكبر شركة معنية في المنطقة، وأنا أتطلع إلى مساعدتهم في تحقيق رؤيتهم ونفس مستوى النجاح على نطاق عالمي".

جدير بالذكر أن فلاورد حققت نموًّا في المبيعات تجاوز الـ٣٠ ضعفًا خلال السنتين الماضيتين، وجمعت 34.2 مليون دولار من خلال جولات التمويل حتى الآن، كان آخرها جولة تمويلية بقيمة 27.5 مليون دولار بقيادة STV وImpact46 في يونيو 2021.

يُذكر أن فلاورد هو متجر إلكتروني تأسس عام 2017، معنيّ بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت؛ حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها، ليتم تنسيقها من قِبَل المصممين المحترفين ومنسقي الورود.

وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
12:00 PM

شركة "فلاورد" تعلن عن تعيين أول عضو مجلس إدارة مستقل

ضِمن جهودها لجذب خبرات عالمية وتحقيق أفضل ممارسات الحوكمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن جهودها لجذب خبرات عالمية وتحقيق أفضل ممارسات الحوكمة؛ أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط ولندن بالمملكة المتحدة، عن انضمام نيكولاس فارهي كأول عضو مجلس إدارة مستقل.

ويتمتع نيكولاس فارهي بخبرة تزيد على 20 عامًا، وهو يعمل حاليًا كشريك في OC&C Strategy Consultants، ويقدم الاستشارات للرؤساء التنفيذيين والمساهمين بشأن الاستراتيجية. كما يرأس مجلس إدارة مؤسسة UnLtd، وهي مؤسسة خيرية دعمت أكثر من 10000 رائد أعمال اجتماعي ناشئ؛ بالإضافة لكونه عضوًا في مجلس إدارة شركتين أخريين، وهو مستثمر ملائكي متمرس.

يُذكر أن نيكولاس تَخَرج في جامعة أكسفورد في تخصص الفيزياء، ويقيم حاليًا في مدينة لندن بالمملكة المتحدة.

وينضم نيكولاس فارهي إلى مجلس إدارة فلاورد الحالي وهم: عبدالعزيز باسم اللوغاني، ومحمد نبيل جعفر، وبدر ناصر الخرافي، وأحمد عبدالعزيز النعيمي، وبسمة عبدالرحمن السنيدي، وبراك مساعد العصيمي.

وعلّق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فلاورد، عبدالعزيز باسم اللوغاني قائلًا: "يتوافق هذا التعيين مع رؤيتنا لمستقبل الشركة ووضعها على خارطة الشركات العالمية في قطاع الورود والهدايا عبر التجارة الإلكترونية، وأن يكون لدينا إطار حوكمة يتناسب مع أفضل المعايير الدولية.. يسعدنا انضمام نيكولاس فارهي إلى مجلس إدارتنا وتقديم خبرته العالمية والاستشارات لنا وتوجيهنا نحو تحقيق رؤيتنا".

وقال نيكولاس فارهي: "سعيد بانضمامي إلى فريق فلاورد وهم يواصلون الابتكار والتوسع، وتابع: اكتسبت فلاورد مكانة رائدة في قطاع الورود والهدايا في منطقة الشرق الأوسط؛ مما جعلها أكبر شركة معنية في المنطقة، وأنا أتطلع إلى مساعدتهم في تحقيق رؤيتهم ونفس مستوى النجاح على نطاق عالمي".

جدير بالذكر أن فلاورد حققت نموًّا في المبيعات تجاوز الـ٣٠ ضعفًا خلال السنتين الماضيتين، وجمعت 34.2 مليون دولار من خلال جولات التمويل حتى الآن، كان آخرها جولة تمويلية بقيمة 27.5 مليون دولار بقيادة STV وImpact46 في يونيو 2021.

يُذكر أن فلاورد هو متجر إلكتروني تأسس عام 2017، معنيّ بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت؛ حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها، ليتم تنسيقها من قِبَل المصممين المحترفين ومنسقي الورود.

وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.

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