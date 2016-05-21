"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة

سحب ممطرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على 6 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات الطائف، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، وأجزاءٍ من منطقتَي تبوك والمدينة المنوّرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية بسرعة15 - 35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.