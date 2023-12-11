الجهات الأمنية تضبط تشكيلاً عصابيًّا تخصص في سرقة السيارات بجدة

7 أفارقة سرقوا 6 مركبات

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن شرطة محافظة جدة تلقت خلال الفترة الماضية بلاغات، تتضمن تعرُّض عدد من السيارات للسرقة من أحياء متفرقة بمحافظة جدة؛ فتم تشكيل فريق عمل أمني لدراسة الأسلوب الإجرامي، وسرعة القبض على الجناة، وتمكن - بعون من الله - البحث الجنائي ودوريات أمن محافظة جدة من ضبط تشكيل عصابي مكون من (٧) أشخاص من الجنسية الإفريقية في العقد الثاني من العمر بتهمة بارتكاب سرقة ما يربو على ست مركبات، عُثر عليها لاحقًا؛ فتم إيقافهم بمركز الشرطة المختص لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

وشرطه منطقة مكة المكرمة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. والله الهادي إلى سواء السبيل.