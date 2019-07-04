النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيرو" تضرب موعدًا مع "البرازيل" في نهائي كوبا أمريكا

بإقصائها حاملة اللقب تشيلي بثلاثية نظيفة في ملعب "بورتو أليغري"

حقق منتخب البيرو مفاجأة من العيار الثقيل، بتأهله إلى المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا، بعد إطاحته بحاملة اللقب تشيلي في النسختين الأخيرتين بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما فجر اليوم على ملعب "بورتو أليغري"، لتضرب موعدًا مع الدولة المضيفة البرازيل في النهائي.

أحرز ثلاثية منتخب بيرو كل من أديسون فلوريس (د21)، ويوشيمار يوتون (د38)، وخوسيه غيريرو (د91).

يُعتبر تأهل البيرو لنهائي كوبا أمريكا، هو الأول منذ عام 1975؛ حيث سبق أن تُوّجت باللقب في مناسبتين أعوام (1939 و1975).

في المقابل، ستكتفي تشيلي حاملة اللقب بخوض مباراة المركز الثالث أمام الأرجنتين التي خسرت أمام البرازيل يوم السبت المقبل في كورينثيانز.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"البيرو" تضرب موعدًا مع "البرازيل" في نهائي كوبا أمريكا
سبق

حقق منتخب البيرو مفاجأة من العيار الثقيل، بتأهله إلى المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا، بعد إطاحته بحاملة اللقب تشيلي في النسختين الأخيرتين بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما فجر اليوم على ملعب "بورتو أليغري"، لتضرب موعدًا مع الدولة المضيفة البرازيل في النهائي.

أحرز ثلاثية منتخب بيرو كل من أديسون فلوريس (د21)، ويوشيمار يوتون (د38)، وخوسيه غيريرو (د91).

يُعتبر تأهل البيرو لنهائي كوبا أمريكا، هو الأول منذ عام 1975؛ حيث سبق أن تُوّجت باللقب في مناسبتين أعوام (1939 و1975).

في المقابل، ستكتفي تشيلي حاملة اللقب بخوض مباراة المركز الثالث أمام الأرجنتين التي خسرت أمام البرازيل يوم السبت المقبل في كورينثيانز.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
11:16 AM

"البيرو" تضرب موعدًا مع "البرازيل" في نهائي كوبا أمريكا

بإقصائها حاملة اللقب تشيلي بثلاثية نظيفة في ملعب "بورتو أليغري"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,174

حقق منتخب البيرو مفاجأة من العيار الثقيل، بتأهله إلى المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا، بعد إطاحته بحاملة اللقب تشيلي في النسختين الأخيرتين بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما فجر اليوم على ملعب "بورتو أليغري"، لتضرب موعدًا مع الدولة المضيفة البرازيل في النهائي.

أحرز ثلاثية منتخب بيرو كل من أديسون فلوريس (د21)، ويوشيمار يوتون (د38)، وخوسيه غيريرو (د91).

يُعتبر تأهل البيرو لنهائي كوبا أمريكا، هو الأول منذ عام 1975؛ حيث سبق أن تُوّجت باللقب في مناسبتين أعوام (1939 و1975).

في المقابل، ستكتفي تشيلي حاملة اللقب بخوض مباراة المركز الثالث أمام الأرجنتين التي خسرت أمام البرازيل يوم السبت المقبل في كورينثيانز.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,605
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,448
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,830
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,390

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة