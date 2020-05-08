النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

آمال المستأجرين بمكة تتعلق بتفاعل ملاك العقارات مع حملة التنمية الاجتماعية

مبادرة تستهدف نشر ثقافة المحبة والتسامح بين المالك والمستأجر

يعلًق الكثير من المستأجرين بمكة المكرمة، آمالهم في أن ترى حملة دشّنتها لجنة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع جمعية مراكز الأحياء وبالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالبحيرات؛ مؤخراً تحت عنوان "برًّا بالمستأجرين"؛ ثمارها في تخفيف أعباء الجائحة على الكثير منهم.

وفكرة المبادرة؛ تكمن في حثّ ملاك العقارات والمؤجرين للمساهمة في حملة "برًّا بالمستأجرين" في إعفاء المستأجرين وتخفيف الإيجارات عليهم بغية الأجر والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية والضرر الذي لحق بالأسرة المتعففة والموظفين البسطاء من جراء جائحة كورونا.

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة المحبة والتسامح بين المالك والمستأجر، وحثّ ملاك العقار على التخفيف على المستأجرين المتضررين من جائحة كورونا، وتعزيز قيمة التكافل الاجتماعي بين المالك والمستأجر.

وتأتي الجملة التي دُشّنت مؤخراً؛ ضمن حملة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "مجتمع واحد" وتضامنًا مع حملة إمارة منطقة مكة المكرمة "برًّا بمكة".

ودعت اللجنة كل مالك عقار ومؤجر للمساهمة بما يجودون به للتخفيف على المستأجرين؛ بغية الأجر وتحقيقاً لإحياء قيمة التكافل والتضامن الاجتماعي وروح الأخوة والإخاء.

أصحاب العقار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
آمال المستأجرين بمكة تتعلق بتفاعل ملاك العقارات مع حملة التنمية الاجتماعية
سبق

يعلًق الكثير من المستأجرين بمكة المكرمة، آمالهم في أن ترى حملة دشّنتها لجنة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع جمعية مراكز الأحياء وبالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالبحيرات؛ مؤخراً تحت عنوان "برًّا بالمستأجرين"؛ ثمارها في تخفيف أعباء الجائحة على الكثير منهم.

وفكرة المبادرة؛ تكمن في حثّ ملاك العقارات والمؤجرين للمساهمة في حملة "برًّا بالمستأجرين" في إعفاء المستأجرين وتخفيف الإيجارات عليهم بغية الأجر والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية والضرر الذي لحق بالأسرة المتعففة والموظفين البسطاء من جراء جائحة كورونا.

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة المحبة والتسامح بين المالك والمستأجر، وحثّ ملاك العقار على التخفيف على المستأجرين المتضررين من جائحة كورونا، وتعزيز قيمة التكافل الاجتماعي بين المالك والمستأجر.

وتأتي الجملة التي دُشّنت مؤخراً؛ ضمن حملة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "مجتمع واحد" وتضامنًا مع حملة إمارة منطقة مكة المكرمة "برًّا بمكة".

ودعت اللجنة كل مالك عقار ومؤجر للمساهمة بما يجودون به للتخفيف على المستأجرين؛ بغية الأجر وتحقيقاً لإحياء قيمة التكافل والتضامن الاجتماعي وروح الأخوة والإخاء.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
09:33 PM

آمال المستأجرين بمكة تتعلق بتفاعل ملاك العقارات مع حملة التنمية الاجتماعية

مبادرة تستهدف نشر ثقافة المحبة والتسامح بين المالك والمستأجر

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
7
2,479

يعلًق الكثير من المستأجرين بمكة المكرمة، آمالهم في أن ترى حملة دشّنتها لجنة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع جمعية مراكز الأحياء وبالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالبحيرات؛ مؤخراً تحت عنوان "برًّا بالمستأجرين"؛ ثمارها في تخفيف أعباء الجائحة على الكثير منهم.

وفكرة المبادرة؛ تكمن في حثّ ملاك العقارات والمؤجرين للمساهمة في حملة "برًّا بالمستأجرين" في إعفاء المستأجرين وتخفيف الإيجارات عليهم بغية الأجر والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية والضرر الذي لحق بالأسرة المتعففة والموظفين البسطاء من جراء جائحة كورونا.

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة المحبة والتسامح بين المالك والمستأجر، وحثّ ملاك العقار على التخفيف على المستأجرين المتضررين من جائحة كورونا، وتعزيز قيمة التكافل الاجتماعي بين المالك والمستأجر.

وتأتي الجملة التي دُشّنت مؤخراً؛ ضمن حملة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "مجتمع واحد" وتضامنًا مع حملة إمارة منطقة مكة المكرمة "برًّا بمكة".

ودعت اللجنة كل مالك عقار ومؤجر للمساهمة بما يجودون به للتخفيف على المستأجرين؛ بغية الأجر وتحقيقاً لإحياء قيمة التكافل والتضامن الاجتماعي وروح الأخوة والإخاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,027
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,896
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,189
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,121

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة