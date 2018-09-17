النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. مقاتلات "التحالف" تنفذ ضربة استباقية لعربة تنقل ألغاماً للميليشيا الإرهابية

في صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن

كشف مقطع فيديو حصلت عليه "سبق" لحظة استهداف قوات التحالف لمركبة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في الأراضي اليمنية في كتاف بصعدة؛ حيث كانت تحمل ألغامًا.

وكشف المقطع دقة ضربات قوات التحالف في استهداف العناصر الحوثية في كتاف بمحافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن؛ حيث تدور معارك حققت فيها الشرعية تقدمًا كبيرًا بدعم من التحالف، وسط انهيارات في صفوف الميليشيات الحوثية الإرهابية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. مقاتلات "التحالف" تنفذ ضربة استباقية لعربة تنقل ألغاماً للميليشيا الإرهابية
سبق

كشف مقطع فيديو حصلت عليه "سبق" لحظة استهداف قوات التحالف لمركبة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في الأراضي اليمنية في كتاف بصعدة؛ حيث كانت تحمل ألغامًا.

وكشف المقطع دقة ضربات قوات التحالف في استهداف العناصر الحوثية في كتاف بمحافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن؛ حيث تدور معارك حققت فيها الشرعية تقدمًا كبيرًا بدعم من التحالف، وسط انهيارات في صفوف الميليشيات الحوثية الإرهابية.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
08:07 PM

بالفيديو.. مقاتلات "التحالف" تنفذ ضربة استباقية لعربة تنقل ألغاماً للميليشيا الإرهابية

في صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن

A A A
محمد المواسي - الرياض
6
8,537

كشف مقطع فيديو حصلت عليه "سبق" لحظة استهداف قوات التحالف لمركبة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في الأراضي اليمنية في كتاف بصعدة؛ حيث كانت تحمل ألغامًا.

وكشف المقطع دقة ضربات قوات التحالف في استهداف العناصر الحوثية في كتاف بمحافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن؛ حيث تدور معارك حققت فيها الشرعية تقدمًا كبيرًا بدعم من التحالف، وسط انهيارات في صفوف الميليشيات الحوثية الإرهابية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,667
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,915
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,868
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,410

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة