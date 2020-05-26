الخدمات الطبية بالداخلية تعايد المرضى في مستشفيات قوى الأمن

"الداود" حرص على الاستماع لملاحظاتهم بخصوص الخدمات المقدمة

قام مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن، اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، بزيارة المرضى المنومين في مستشفى قوى الأمن بالرياض لتهنئتهم بحلول عيد الفطر المبارك.

وقدم "الداود" أثناء زيارته، التي رافقه فيها الدكتور عبدالمجيد الشيحة مساعد مدير عام مستشفى قوى الأمن بالرياض للشؤون الطبية، بطاقات المعايدة وهدايا على المرضى الذين تطلب وضعهم الصحي بقاءهم في المستشفى، واستمع إلى ملاحظات المرضى عن سير العلاج والخدمات التي يقدمها المستشفى، وأعرب عن تمنياته للجميع بالشفاء العاجل.

وقام مدير عام مستشفى قوى الأمن بالدمام العميد طبيب علي الدوسري، ومدير مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة العقيد طبيب محمد الشريف، يرافقهم ممثلون عن إدارة العلاقات العامة، بزيارة المرضى المنومين وتوزيع الهدايا.

وعبَّر المرضى عن سعادتهم بهذه اللفتة، وأعربوا عن خالص شكرهم وعظيم تقديرهم لإدارة الخدمات الطبية لما تقدمه المستشفيات من رعاية صحية.