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أمير منطقة الرياض يطمئن على الحالات المصابة بـ"كورونا" في مدينة الرياض

أجرى اتصالات هاتفية بوزير الصحة وأمين المنطقة والمراقب الصحي بأمانة المنطقة

أجرى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، اتصالاً هاتفياً بوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اطمأن خلاله على الحالات المسجلة في مدينة الرياض والإجراءات المتخذة في هذا الصدد.
وقد أوضح وزير الصحة لسموه، أنهم يقدمون كل الرعاية الصحية اللازمة للمصابين في منطقة الرياض، وجميع مناطق المملكة، كما طمأن معاليه أن عدد الوفيات والحالات الحرجة منخفض ولله الحمد.
كما أجرى سموه اليوم، اتصالاً هاتفياً بصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، اطمأن خلاله على سير العمل الذي تقوم به أمانة المنطقة من خلال حملاتها الرقابية الميدانية في أحياء العاصمة.
وشدد سموه، على أهمية الدور الذي تطلع به الأمانة من خلال فرقها الميدانية في رصد وتتبع المخالفات وتصحيح مسارها حماية للمواطن والمقيم في مدينة الرياض، مقدماً سموه شكره وتقديره لسمو الأمين ولمنسوبي الأمانة على تلك الجهود المميزة.
وأجرى سمو أمير منطقة الرياض، اتصالاً هاتفياً بالمراقب الصحي بأمانة المنطقة الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا أثناء تأديته لواجبه في المراقبة الميدانية في أحد المواقع بمدينة الرياض، سائلاً سموه الله تعالى له الشفاء العاجل ليعود لإكمال مهمته مع زملائه في حماية المجتمع، مقدراً سموه له ولزملائه ما يقومون به من أعمال مهمة تخدم الوطن والمواطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير منطقة الرياض يطمئن على الحالات المصابة بـ"كورونا" في مدينة الرياض
سبق

أجرى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، اتصالاً هاتفياً بوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اطمأن خلاله على الحالات المسجلة في مدينة الرياض والإجراءات المتخذة في هذا الصدد.
وقد أوضح وزير الصحة لسموه، أنهم يقدمون كل الرعاية الصحية اللازمة للمصابين في منطقة الرياض، وجميع مناطق المملكة، كما طمأن معاليه أن عدد الوفيات والحالات الحرجة منخفض ولله الحمد.
كما أجرى سموه اليوم، اتصالاً هاتفياً بصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، اطمأن خلاله على سير العمل الذي تقوم به أمانة المنطقة من خلال حملاتها الرقابية الميدانية في أحياء العاصمة.
وشدد سموه، على أهمية الدور الذي تطلع به الأمانة من خلال فرقها الميدانية في رصد وتتبع المخالفات وتصحيح مسارها حماية للمواطن والمقيم في مدينة الرياض، مقدماً سموه شكره وتقديره لسمو الأمين ولمنسوبي الأمانة على تلك الجهود المميزة.
وأجرى سمو أمير منطقة الرياض، اتصالاً هاتفياً بالمراقب الصحي بأمانة المنطقة الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا أثناء تأديته لواجبه في المراقبة الميدانية في أحد المواقع بمدينة الرياض، سائلاً سموه الله تعالى له الشفاء العاجل ليعود لإكمال مهمته مع زملائه في حماية المجتمع، مقدراً سموه له ولزملائه ما يقومون به من أعمال مهمة تخدم الوطن والمواطن.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
03:12 AM

أمير منطقة الرياض يطمئن على الحالات المصابة بـ"كورونا" في مدينة الرياض

أجرى اتصالات هاتفية بوزير الصحة وأمين المنطقة والمراقب الصحي بأمانة المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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17,031

أجرى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، اتصالاً هاتفياً بوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اطمأن خلاله على الحالات المسجلة في مدينة الرياض والإجراءات المتخذة في هذا الصدد.
وقد أوضح وزير الصحة لسموه، أنهم يقدمون كل الرعاية الصحية اللازمة للمصابين في منطقة الرياض، وجميع مناطق المملكة، كما طمأن معاليه أن عدد الوفيات والحالات الحرجة منخفض ولله الحمد.
كما أجرى سموه اليوم، اتصالاً هاتفياً بصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، اطمأن خلاله على سير العمل الذي تقوم به أمانة المنطقة من خلال حملاتها الرقابية الميدانية في أحياء العاصمة.
وشدد سموه، على أهمية الدور الذي تطلع به الأمانة من خلال فرقها الميدانية في رصد وتتبع المخالفات وتصحيح مسارها حماية للمواطن والمقيم في مدينة الرياض، مقدماً سموه شكره وتقديره لسمو الأمين ولمنسوبي الأمانة على تلك الجهود المميزة.
وأجرى سمو أمير منطقة الرياض، اتصالاً هاتفياً بالمراقب الصحي بأمانة المنطقة الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا أثناء تأديته لواجبه في المراقبة الميدانية في أحد المواقع بمدينة الرياض، سائلاً سموه الله تعالى له الشفاء العاجل ليعود لإكمال مهمته مع زملائه في حماية المجتمع، مقدراً سموه له ولزملائه ما يقومون به من أعمال مهمة تخدم الوطن والمواطن.

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