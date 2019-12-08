عبر وحداتها المتنقلة "أحوال مكة" تقدّم خدماتها لـ4 محافظات بلا مكاتب

ضِمن مبادرات "موجودين" و"نأتي إليك" و"هويتي انتمائي" عبر 6 مواقع

بدأت وحدات الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، تقديم خدماتها للرجال والنساء في (٦) مواقع بأربع محافظات.

وتأتي تلك الخطوة في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، وحملة "هويتي انتمائي"، التي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا، في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع مناطق المملكة.

وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم الأحد، بزيارة لمحافظتيْ الكامل وأضم (رجال) ومحافظة ميسان يومي الأحد والاثنين (رجال)، ومركز ثول يوم الأربعاء المقبل، ومحافظة أضم من اليوم وحتى يوم الخميس، ووحدة الصيانة والتشغيل بالمجمع الحكومي بالطائف من اليوم وحتى يوم الأربعاء.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة؛ فضلًا عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

جدير بالذكر أن الخدمات المتنقلة تُعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية؛ بما تُقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.