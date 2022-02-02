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وزارة النقل تبحث مع "أرامكو" تعزيز التعاون وتسهيل الإجراءات

بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة والمشتركة بين الطرفين

عقد وفد من وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال زيارته مقر شركة أرامكو السعودية، اجتماعًا لمناقشة وبحث سبل تعزيز التعاون وتسهيل الإجراءات بين الجانبين نحو تنفيذ المشاريع القائمة وطرق إنجازها، وكيفية تذليل الصعوبات والعقبات، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة والمشتركة بين الطرفين، وفق أرقى وأعلى المواصفات والمقاييس الفنية العالمية.

وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه الجانبين، وبحث الحلول التي تسهم في تسهيل العقبات للوصول إلى أفضل النتائج، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها منظومة النقل والخدمات اللوجستية في تعزيز التعاون والشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في نقل وتبادل الخبرات والتجارب العملية وتسهيل الإجراءات.

يُذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تستهدف من خلال الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، زيادة الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تتضمنها الإستراتيجية، والعمل على نقل وتبادل الخبرات والتجارب بين المنظومة والقطاع الخاص، وصولًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وزارة النقل والخدمات اللوجستية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة النقل تبحث مع "أرامكو" تعزيز التعاون وتسهيل الإجراءات
سبق

عقد وفد من وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال زيارته مقر شركة أرامكو السعودية، اجتماعًا لمناقشة وبحث سبل تعزيز التعاون وتسهيل الإجراءات بين الجانبين نحو تنفيذ المشاريع القائمة وطرق إنجازها، وكيفية تذليل الصعوبات والعقبات، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة والمشتركة بين الطرفين، وفق أرقى وأعلى المواصفات والمقاييس الفنية العالمية.

وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه الجانبين، وبحث الحلول التي تسهم في تسهيل العقبات للوصول إلى أفضل النتائج، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها منظومة النقل والخدمات اللوجستية في تعزيز التعاون والشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في نقل وتبادل الخبرات والتجارب العملية وتسهيل الإجراءات.

يُذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تستهدف من خلال الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، زيادة الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تتضمنها الإستراتيجية، والعمل على نقل وتبادل الخبرات والتجارب بين المنظومة والقطاع الخاص، وصولًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
12:37 PM

وزارة النقل تبحث مع "أرامكو" تعزيز التعاون وتسهيل الإجراءات

بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة والمشتركة بين الطرفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد وفد من وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال زيارته مقر شركة أرامكو السعودية، اجتماعًا لمناقشة وبحث سبل تعزيز التعاون وتسهيل الإجراءات بين الجانبين نحو تنفيذ المشاريع القائمة وطرق إنجازها، وكيفية تذليل الصعوبات والعقبات، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة والمشتركة بين الطرفين، وفق أرقى وأعلى المواصفات والمقاييس الفنية العالمية.

وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه الجانبين، وبحث الحلول التي تسهم في تسهيل العقبات للوصول إلى أفضل النتائج، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها منظومة النقل والخدمات اللوجستية في تعزيز التعاون والشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في نقل وتبادل الخبرات والتجارب العملية وتسهيل الإجراءات.

يُذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تستهدف من خلال الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، زيادة الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تتضمنها الإستراتيجية، والعمل على نقل وتبادل الخبرات والتجارب بين المنظومة والقطاع الخاص، وصولًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

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