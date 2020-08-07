"يارا" تنير منزل "العسيري"

رزق حسن العسيري من منسوبي الحرس الملكي بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "يارا".
"سبق" تبارك لـ"العسيري" وتتمنى أن يجعلها الله من مواليد السعادة ويقر بها أعين والديها.
رزق حسن العسيري من منسوبي الحرس الملكي بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "يارا".
"سبق" تبارك لـ"العسيري" وتتمنى أن يجعلها الله من مواليد السعادة ويقر بها أعين والديها.
رزق حسن العسيري من منسوبي الحرس الملكي بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "يارا".
"سبق" تبارك لـ"العسيري" وتتمنى أن يجعلها الله من مواليد السعادة ويقر بها أعين والديها.
رزق حسن العسيري من منسوبي الحرس الملكي بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "يارا".
"سبق" تبارك لـ"العسيري" وتتمنى أن يجعلها الله من مواليد السعادة ويقر بها أعين والديها.