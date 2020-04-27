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إيطاليا: السماح للأندية بعودة التدريبات 18 مايو

قررت الحكومة الإيطالية السماح لرياضيي النخبة بمعاودة التمارين للرياضات الفردية في الرابع من مايو، وللرياضات الجماعية في الـ18 منه، كما أعلن رئيس الوزراء أمس.

وقال رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي في مؤتمر مخصص للكشف عن تفاصيل عودة الحركة في البلاد: إنه بداية من الرابع من مايو سيسمح بالتدريبات، لكن من دون تجمعات، وخلف أبواب موصدة. وبالنسبة إلى الرياضات الجماعية فإن "الضوء الأخضر" أُعطي ابتداء من 18 مايو.

ولم يُتخذ أي قرار بشأن معاودة المنافسات التي توقفت بسبب الحجر الصحي في البلاد.

وكانت السلطات الكروية في البلاد قد أعربت عن رغبتها في إكمال موسم 2019-2020، وأمهلت نفسها مهلة أقصاها الثاني من أغسطس من أجل ذلك.

وأعلنت إيطاليا في التاسع من مارس الماضي تعليق النشاط الرياضي في البلاد التي أصبحت من أكثر الدول تأثرًا بوباء "كوفيد-19"، وذلك ضمن إجراءات إقفال واسعة النطاق من أجل الحد من تفشيه.

ويُتوقع أن تبدأ السلطات مطلع مايو المقبل بالتخفيف بشكل تدريجي من حدة هذه الإجراءات.

إيطاليا الرياضات الفردية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إيطاليا: السماح للأندية بعودة التدريبات 18 مايو
سبق

قررت الحكومة الإيطالية السماح لرياضيي النخبة بمعاودة التمارين للرياضات الفردية في الرابع من مايو، وللرياضات الجماعية في الـ18 منه، كما أعلن رئيس الوزراء أمس.

وقال رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي في مؤتمر مخصص للكشف عن تفاصيل عودة الحركة في البلاد: إنه بداية من الرابع من مايو سيسمح بالتدريبات، لكن من دون تجمعات، وخلف أبواب موصدة. وبالنسبة إلى الرياضات الجماعية فإن "الضوء الأخضر" أُعطي ابتداء من 18 مايو.

ولم يُتخذ أي قرار بشأن معاودة المنافسات التي توقفت بسبب الحجر الصحي في البلاد.

وكانت السلطات الكروية في البلاد قد أعربت عن رغبتها في إكمال موسم 2019-2020، وأمهلت نفسها مهلة أقصاها الثاني من أغسطس من أجل ذلك.

وأعلنت إيطاليا في التاسع من مارس الماضي تعليق النشاط الرياضي في البلاد التي أصبحت من أكثر الدول تأثرًا بوباء "كوفيد-19"، وذلك ضمن إجراءات إقفال واسعة النطاق من أجل الحد من تفشيه.

ويُتوقع أن تبدأ السلطات مطلع مايو المقبل بالتخفيف بشكل تدريجي من حدة هذه الإجراءات.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
12:35 AM
اخر تعديل
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
03:41 AM

إيطاليا: السماح للأندية بعودة التدريبات 18 مايو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت الحكومة الإيطالية السماح لرياضيي النخبة بمعاودة التمارين للرياضات الفردية في الرابع من مايو، وللرياضات الجماعية في الـ18 منه، كما أعلن رئيس الوزراء أمس.

وقال رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي في مؤتمر مخصص للكشف عن تفاصيل عودة الحركة في البلاد: إنه بداية من الرابع من مايو سيسمح بالتدريبات، لكن من دون تجمعات، وخلف أبواب موصدة. وبالنسبة إلى الرياضات الجماعية فإن "الضوء الأخضر" أُعطي ابتداء من 18 مايو.

ولم يُتخذ أي قرار بشأن معاودة المنافسات التي توقفت بسبب الحجر الصحي في البلاد.

وكانت السلطات الكروية في البلاد قد أعربت عن رغبتها في إكمال موسم 2019-2020، وأمهلت نفسها مهلة أقصاها الثاني من أغسطس من أجل ذلك.

وأعلنت إيطاليا في التاسع من مارس الماضي تعليق النشاط الرياضي في البلاد التي أصبحت من أكثر الدول تأثرًا بوباء "كوفيد-19"، وذلك ضمن إجراءات إقفال واسعة النطاق من أجل الحد من تفشيه.

ويُتوقع أن تبدأ السلطات مطلع مايو المقبل بالتخفيف بشكل تدريجي من حدة هذه الإجراءات.

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