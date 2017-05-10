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مع موسم الخير.. "أفضلية الخليج للسيارات" تطلق عروضها الرمضانية

للسيارات المستوردة لماركات "رينو" في المملكة

أطلقت شركة "أفضلية الخليج" للسيارات المستوردة لماركات "رينو" في المملكة العربية السعودية بمناسبة شهر رمضان المبارك، أكثر العروض الرمضانية.

وتتضمن العروض صيانة لمدة 5 سنوات/ 100.000 كيلومتر، ضمان مجاني لـ5 سنوات، مساعدة مجانية على الطريق لـ5 سنوات، تظليل مجاني للنوافذ، حماية مجانية للكشافات الأمامية، التعقيم المجاني والتسليم.

وأكدت الشركة أن هذا العرض سارٍ حتى نهاية شهر رمضان المبارك للطرازات وبعض فئات داستر، ميغان، كابتشر، كوليوس وتاليسمان. مع عروض مميزة على الأسعار لطرازي تاليسمان وكوليوس.

ودعت الشركة عملائها لمعرفة المزيد عن جميع الطرازات وعروضها من خلال زيارة أي من معارضها في جميع أنحاء المملكة أو عن طريق الاتصال على 920006196. أو زيارة الموقع الإلكتروني للشركة والتسجيل لأداء تجربة للقيادة في الرياض، وجدة، والدمام وأبها www.renault.com.sa.

أفضلية الخليج للسيارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع موسم الخير.. "أفضلية الخليج للسيارات" تطلق عروضها الرمضانية
سبق

أطلقت شركة "أفضلية الخليج" للسيارات المستوردة لماركات "رينو" في المملكة العربية السعودية بمناسبة شهر رمضان المبارك، أكثر العروض الرمضانية.

وتتضمن العروض صيانة لمدة 5 سنوات/ 100.000 كيلومتر، ضمان مجاني لـ5 سنوات، مساعدة مجانية على الطريق لـ5 سنوات، تظليل مجاني للنوافذ، حماية مجانية للكشافات الأمامية، التعقيم المجاني والتسليم.

وأكدت الشركة أن هذا العرض سارٍ حتى نهاية شهر رمضان المبارك للطرازات وبعض فئات داستر، ميغان، كابتشر، كوليوس وتاليسمان. مع عروض مميزة على الأسعار لطرازي تاليسمان وكوليوس.

ودعت الشركة عملائها لمعرفة المزيد عن جميع الطرازات وعروضها من خلال زيارة أي من معارضها في جميع أنحاء المملكة أو عن طريق الاتصال على 920006196. أو زيارة الموقع الإلكتروني للشركة والتسجيل لأداء تجربة للقيادة في الرياض، وجدة، والدمام وأبها www.renault.com.sa.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
02:47 PM

مع موسم الخير.. "أفضلية الخليج للسيارات" تطلق عروضها الرمضانية

للسيارات المستوردة لماركات "رينو" في المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت شركة "أفضلية الخليج" للسيارات المستوردة لماركات "رينو" في المملكة العربية السعودية بمناسبة شهر رمضان المبارك، أكثر العروض الرمضانية.

وتتضمن العروض صيانة لمدة 5 سنوات/ 100.000 كيلومتر، ضمان مجاني لـ5 سنوات، مساعدة مجانية على الطريق لـ5 سنوات، تظليل مجاني للنوافذ، حماية مجانية للكشافات الأمامية، التعقيم المجاني والتسليم.

وأكدت الشركة أن هذا العرض سارٍ حتى نهاية شهر رمضان المبارك للطرازات وبعض فئات داستر، ميغان، كابتشر، كوليوس وتاليسمان. مع عروض مميزة على الأسعار لطرازي تاليسمان وكوليوس.

ودعت الشركة عملائها لمعرفة المزيد عن جميع الطرازات وعروضها من خلال زيارة أي من معارضها في جميع أنحاء المملكة أو عن طريق الاتصال على 920006196. أو زيارة الموقع الإلكتروني للشركة والتسجيل لأداء تجربة للقيادة في الرياض، وجدة، والدمام وأبها www.renault.com.sa.

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