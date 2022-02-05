محللون يُرجِّحون وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل

أرجعوا السببَ للطلب القوي والأزمة الروسية- الأوكرانية

كشف محللون، هذا الأسبوع، عن ترجيحهم أن تتجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل؛ على خلفية قوة الطلب العالمي.

وبحسب وكالة "رويترز"، أشار المحللون إلى أن احتمال اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا، يُعتبر أحد أبرز مخاوفهم على الأسواق في عام 2022.

وقال ثلاثة محللين لـ"منتدى رويترز للأسواق العالمية": أسعار النفط سترتفع إذا تعطلت الإمدادات العالمية، وكذلك مع انتعاش الطلب بسبب تصاعد أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، إلى جانب استئناف الأنشطة بعد عمليات الإغلاق التي فُرضت للحد من انتشار جائحة "كوفيد-19".

من جانبه، قال كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين في شركة "نيكو" لإدارة الأصول في طوكيو جون فيل: الخطر الجيوسياسي الأكبر هو أوكرانيا.. الاتجاه يبدو جيدًا بشكل عام بالنسبة للسلع.

وارتفع خام برنت 55 سنتًا؛ أي 0.6%، إلى 91.67 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه 1.16 دولار، أول أمس الخميس.