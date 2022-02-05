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محللون يُرجِّحون وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل

أرجعوا السببَ للطلب القوي والأزمة الروسية- الأوكرانية

كشف محللون، هذا الأسبوع، عن ترجيحهم أن تتجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل؛ على خلفية قوة الطلب العالمي.

وبحسب وكالة "رويترز"، أشار المحللون إلى أن احتمال اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا، يُعتبر أحد أبرز مخاوفهم على الأسواق في عام 2022.

وقال ثلاثة محللين لـ"منتدى رويترز للأسواق العالمية": أسعار النفط سترتفع إذا تعطلت الإمدادات العالمية، وكذلك مع انتعاش الطلب بسبب تصاعد أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، إلى جانب استئناف الأنشطة بعد عمليات الإغلاق التي فُرضت للحد من انتشار جائحة "كوفيد-19".

من جانبه، قال كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين في شركة "نيكو" لإدارة الأصول في طوكيو جون فيل: الخطر الجيوسياسي الأكبر هو أوكرانيا.. الاتجاه يبدو جيدًا بشكل عام بالنسبة للسلع.

وارتفع خام برنت 55 سنتًا؛ أي 0.6%، إلى 91.67 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه 1.16 دولار، أول أمس الخميس.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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محللون يُرجِّحون وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل
سبق

كشف محللون، هذا الأسبوع، عن ترجيحهم أن تتجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل؛ على خلفية قوة الطلب العالمي.

وبحسب وكالة "رويترز"، أشار المحللون إلى أن احتمال اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا، يُعتبر أحد أبرز مخاوفهم على الأسواق في عام 2022.

وقال ثلاثة محللين لـ"منتدى رويترز للأسواق العالمية": أسعار النفط سترتفع إذا تعطلت الإمدادات العالمية، وكذلك مع انتعاش الطلب بسبب تصاعد أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، إلى جانب استئناف الأنشطة بعد عمليات الإغلاق التي فُرضت للحد من انتشار جائحة "كوفيد-19".

من جانبه، قال كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين في شركة "نيكو" لإدارة الأصول في طوكيو جون فيل: الخطر الجيوسياسي الأكبر هو أوكرانيا.. الاتجاه يبدو جيدًا بشكل عام بالنسبة للسلع.

وارتفع خام برنت 55 سنتًا؛ أي 0.6%، إلى 91.67 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه 1.16 دولار، أول أمس الخميس.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
02:30 PM

محللون يُرجِّحون وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل

أرجعوا السببَ للطلب القوي والأزمة الروسية- الأوكرانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,042

كشف محللون، هذا الأسبوع، عن ترجيحهم أن تتجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل؛ على خلفية قوة الطلب العالمي.

وبحسب وكالة "رويترز"، أشار المحللون إلى أن احتمال اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا، يُعتبر أحد أبرز مخاوفهم على الأسواق في عام 2022.

وقال ثلاثة محللين لـ"منتدى رويترز للأسواق العالمية": أسعار النفط سترتفع إذا تعطلت الإمدادات العالمية، وكذلك مع انتعاش الطلب بسبب تصاعد أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، إلى جانب استئناف الأنشطة بعد عمليات الإغلاق التي فُرضت للحد من انتشار جائحة "كوفيد-19".

من جانبه، قال كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين في شركة "نيكو" لإدارة الأصول في طوكيو جون فيل: الخطر الجيوسياسي الأكبر هو أوكرانيا.. الاتجاه يبدو جيدًا بشكل عام بالنسبة للسلع.

وارتفع خام برنت 55 سنتًا؛ أي 0.6%، إلى 91.67 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه 1.16 دولار، أول أمس الخميس.

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200 مليار دولار ..

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04 فبراير
9,234
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