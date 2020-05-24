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"توكلنا" يوضّح ضوابط تصريح "تموين داخل الحي" خلال منع التجول الكلي

لفت إلى أن المستشفى مسؤول عن تصاريح الموعد الطبي عبر المجلس الصحي

أوضح #تطبيق_توكلنا، أنه يتيح الحصول على تصريح "تموين داخل الحي" يوميًّا بين الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا خلال فترة المنع الكلي لقضاء الاحتياجات التموينية الضرورية داخل النطاق المحدد؛ بينما يتيح طلب تموين طارئ ساعة في اليوم خلال فترات المنع للتنقل بها وبحد ٤ ساعات أسبوعيًّا.

وأضاف في تغريدات عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" ‪@TawakkalnaApp

أنه "بالتعاون مع وزارة الداخلية ‫#تطبيق_توكلنا؛ يتيح إصدار تصاريح التنقل أثناء فترة منع التجول لقضاء احتياجاتك الضرورية والطارئة".

ولفت إلى أن المستشفى مسؤول عن إصدار تصاريح الموعد الطبي عبر المجلس الصحي السعودي وستظهر عبر تطبيق "توكلنا".

تطبيق توكلنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"توكلنا" يوضّح ضوابط تصريح "تموين داخل الحي" خلال منع التجول الكلي
سبق

أوضح #تطبيق_توكلنا، أنه يتيح الحصول على تصريح "تموين داخل الحي" يوميًّا بين الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا خلال فترة المنع الكلي لقضاء الاحتياجات التموينية الضرورية داخل النطاق المحدد؛ بينما يتيح طلب تموين طارئ ساعة في اليوم خلال فترات المنع للتنقل بها وبحد ٤ ساعات أسبوعيًّا.

وأضاف في تغريدات عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" ‪@TawakkalnaApp

أنه "بالتعاون مع وزارة الداخلية ‫#تطبيق_توكلنا؛ يتيح إصدار تصاريح التنقل أثناء فترة منع التجول لقضاء احتياجاتك الضرورية والطارئة".

ولفت إلى أن المستشفى مسؤول عن إصدار تصاريح الموعد الطبي عبر المجلس الصحي السعودي وستظهر عبر تطبيق "توكلنا".

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
12:38 PM

"توكلنا" يوضّح ضوابط تصريح "تموين داخل الحي" خلال منع التجول الكلي

لفت إلى أن المستشفى مسؤول عن تصاريح الموعد الطبي عبر المجلس الصحي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
28,092

أوضح #تطبيق_توكلنا، أنه يتيح الحصول على تصريح "تموين داخل الحي" يوميًّا بين الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا خلال فترة المنع الكلي لقضاء الاحتياجات التموينية الضرورية داخل النطاق المحدد؛ بينما يتيح طلب تموين طارئ ساعة في اليوم خلال فترات المنع للتنقل بها وبحد ٤ ساعات أسبوعيًّا.

وأضاف في تغريدات عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" ‪@TawakkalnaApp

أنه "بالتعاون مع وزارة الداخلية ‫#تطبيق_توكلنا؛ يتيح إصدار تصاريح التنقل أثناء فترة منع التجول لقضاء احتياجاتك الضرورية والطارئة".

ولفت إلى أن المستشفى مسؤول عن إصدار تصاريح الموعد الطبي عبر المجلس الصحي السعودي وستظهر عبر تطبيق "توكلنا".

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