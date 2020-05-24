"توكلنا" يوضّح ضوابط تصريح "تموين داخل الحي" خلال منع التجول الكلي

لفت إلى أن المستشفى مسؤول عن تصاريح الموعد الطبي عبر المجلس الصحي

أوضح #تطبيق_توكلنا، أنه يتيح الحصول على تصريح "تموين داخل الحي" يوميًّا بين الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا خلال فترة المنع الكلي لقضاء الاحتياجات التموينية الضرورية داخل النطاق المحدد؛ بينما يتيح طلب تموين طارئ ساعة في اليوم خلال فترات المنع للتنقل بها وبحد ٤ ساعات أسبوعيًّا.

وأضاف في تغريدات عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" ‪@TawakkalnaApp

أنه "بالتعاون مع وزارة الداخلية ‫#تطبيق_توكلنا؛ يتيح إصدار تصاريح التنقل أثناء فترة منع التجول لقضاء احتياجاتك الضرورية والطارئة".

ولفت إلى أن المستشفى مسؤول عن إصدار تصاريح الموعد الطبي عبر المجلس الصحي السعودي وستظهر عبر تطبيق "توكلنا".