النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير شرطة الطائف يقلِّد "ابن عون" رتبة "عقيد"

قلّد مدير شرطة محافظة الطائف اللواء علي بن سليم العطوي، في مكتبه، العقيد عبدالهادي بن محمد بن عون؛ رتبته الجديدة؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم، بترقيته إلى رتبة "عقيـد".

وهنأ اللواء "العطوي" العقيد "ابن عون" بهذه المناسبة؛ متمنياً له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزاً له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين، ثم المليك والوطن في مجال عمله.

وعبّر العقيد "ابن عون" عن سعادته بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد في ظل الدعم اللا محدود الذي تحظى به كل القطاعات الحكومية من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
مدير شرطة الطائف يقلِّد "ابن عون" رتبة "عقيد"
سبق

قلّد مدير شرطة محافظة الطائف اللواء علي بن سليم العطوي، في مكتبه، العقيد عبدالهادي بن محمد بن عون؛ رتبته الجديدة؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم، بترقيته إلى رتبة "عقيـد".

وهنأ اللواء "العطوي" العقيد "ابن عون" بهذه المناسبة؛ متمنياً له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزاً له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين، ثم المليك والوطن في مجال عمله.

وعبّر العقيد "ابن عون" عن سعادته بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد في ظل الدعم اللا محدود الذي تحظى به كل القطاعات الحكومية من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
03:31 PM

مدير شرطة الطائف يقلِّد "ابن عون" رتبة "عقيد"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
1
656

قلّد مدير شرطة محافظة الطائف اللواء علي بن سليم العطوي، في مكتبه، العقيد عبدالهادي بن محمد بن عون؛ رتبته الجديدة؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم، بترقيته إلى رتبة "عقيـد".

وهنأ اللواء "العطوي" العقيد "ابن عون" بهذه المناسبة؛ متمنياً له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزاً له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين، ثم المليك والوطن في مجال عمله.

وعبّر العقيد "ابن عون" عن سعادته بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد في ظل الدعم اللا محدود الذي تحظى به كل القطاعات الحكومية من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,429
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,318
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,697
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,121

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة