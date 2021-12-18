مدير شرطة الطائف يقلِّد "ابن عون" رتبة "عقيد"

قلّد مدير شرطة محافظة الطائف اللواء علي بن سليم العطوي، في مكتبه، العقيد عبدالهادي بن محمد بن عون؛ رتبته الجديدة؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم، بترقيته إلى رتبة "عقيـد".

وهنأ اللواء "العطوي" العقيد "ابن عون" بهذه المناسبة؛ متمنياً له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزاً له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين، ثم المليك والوطن في مجال عمله.

وعبّر العقيد "ابن عون" عن سعادته بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد في ظل الدعم اللا محدود الذي تحظى به كل القطاعات الحكومية من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.