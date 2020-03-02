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أطفال يهشمون زجاج مركبة متوقفة بأحد شوارع مخطط الخضراء مكة

تشهد الأحياء وجود مركبات مجهولة أصبحت بعضها مكبًا للنفايات

قام عددٌ من الأطفال أعمارهم دون 12 عامًا، بتهشيم زجاج سيارة متوقفة في أحد الشوارع بمخطط الخضراء.

وتفصيلاً، تجمع عددٌ من الأطفال في مخطط الخضراء بعد ظهر أمس الأحد، حول مركبة متوقفة منذ أشهر، وبادر أحدهم برمي المركبة المتوقفة على الطريق بحجر وسط تشجيع باقي الأطفال، الأمر الذي استدعى باقي الأطفال برمي المركبة بعددٍ من الحجارة على استحياء.

وبادر أحد الطلاب وحمل حجرًا كبيرًا وهشم به الزجاج الجانبي لترتفع الضحكات بينهم أمام مرتادي الطريق دون تدخل من أحد لإيقافهم أو منعهم من هذه السلوكيات.

يُذكر أن مخططات الشرائع وعددًا من الأحياء بمكة المكرمة تشهد وجودًا لمركبات مجهولة ولا تحمل لوحات وذات موديلات قديمة أصبحت بعضها مكبًا للنفايات ومأوى للحيوانات.

وطالب أهالي الحي الجهات ذات الاختصاص بإزالة هذه المركبات من الشوارع تفاديًا للتشوه البصري.

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أطفال يهشمون زجاج مركبة متوقفة بأحد شوارع مخطط الخضراء مكة
سبق

قام عددٌ من الأطفال أعمارهم دون 12 عامًا، بتهشيم زجاج سيارة متوقفة في أحد الشوارع بمخطط الخضراء.

وتفصيلاً، تجمع عددٌ من الأطفال في مخطط الخضراء بعد ظهر أمس الأحد، حول مركبة متوقفة منذ أشهر، وبادر أحدهم برمي المركبة المتوقفة على الطريق بحجر وسط تشجيع باقي الأطفال، الأمر الذي استدعى باقي الأطفال برمي المركبة بعددٍ من الحجارة على استحياء.

وبادر أحد الطلاب وحمل حجرًا كبيرًا وهشم به الزجاج الجانبي لترتفع الضحكات بينهم أمام مرتادي الطريق دون تدخل من أحد لإيقافهم أو منعهم من هذه السلوكيات.

يُذكر أن مخططات الشرائع وعددًا من الأحياء بمكة المكرمة تشهد وجودًا لمركبات مجهولة ولا تحمل لوحات وذات موديلات قديمة أصبحت بعضها مكبًا للنفايات ومأوى للحيوانات.

وطالب أهالي الحي الجهات ذات الاختصاص بإزالة هذه المركبات من الشوارع تفاديًا للتشوه البصري.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
12:57 AM

أطفال يهشمون زجاج مركبة متوقفة بأحد شوارع مخطط الخضراء مكة

تشهد الأحياء وجود مركبات مجهولة أصبحت بعضها مكبًا للنفايات

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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1,362

قام عددٌ من الأطفال أعمارهم دون 12 عامًا، بتهشيم زجاج سيارة متوقفة في أحد الشوارع بمخطط الخضراء.

وتفصيلاً، تجمع عددٌ من الأطفال في مخطط الخضراء بعد ظهر أمس الأحد، حول مركبة متوقفة منذ أشهر، وبادر أحدهم برمي المركبة المتوقفة على الطريق بحجر وسط تشجيع باقي الأطفال، الأمر الذي استدعى باقي الأطفال برمي المركبة بعددٍ من الحجارة على استحياء.

وبادر أحد الطلاب وحمل حجرًا كبيرًا وهشم به الزجاج الجانبي لترتفع الضحكات بينهم أمام مرتادي الطريق دون تدخل من أحد لإيقافهم أو منعهم من هذه السلوكيات.

يُذكر أن مخططات الشرائع وعددًا من الأحياء بمكة المكرمة تشهد وجودًا لمركبات مجهولة ولا تحمل لوحات وذات موديلات قديمة أصبحت بعضها مكبًا للنفايات ومأوى للحيوانات.

وطالب أهالي الحي الجهات ذات الاختصاص بإزالة هذه المركبات من الشوارع تفاديًا للتشوه البصري.

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