النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كبرى وليزر وطارئة".. 548 عملية عيون بـ"سعود الطبية" في شهرين

فيما استقبَلَ القسمُ وعالَجَ حالات اعتلال شبكيٍّ للأطفال الخُدَّج.. 281 فحصًا

كشفت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في قسم العيون- عن إجرائها لـ548 عملية جراحية، تنوعت ما بين عمليات كبرى وعمليات صغرى وعمليات الليزر للشبكية، إضافة إلى عمليات للحالات الطارئة؛ وذلك خلال فترة ما بين شهري يوليو إلى سبتمبر 2020 الحالي.

وأوضح رئيس قسم العيون بالمدينة الدكتور ناصر المطيري، أن العمليات الكبرى بلغت 220 عملية، والعمليات الصغرى التي تشمل الليزك بلغت 50 عملية، وعمليات الليزر مع حقن علاج لحالات الشبكية بلغت 255 عملية؛ في حين أجريت عمليات طارئة لـ23 حالة.

وأضاف: "استقبل القسم حالات اعتلال شبكي للأطفال الخدج؛ حيث أجرى 281 فحصًا لعدد 83 طفلًا، إضافة إلى 12 حالة عولجت بالحقن، وحالتين عولجتا بالليزر".

وبيّن "المطيري"، أن القسم تم تجهيزه للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وفقًا للمعايير التي حددتها وزارة الصحة، في تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، وبتوجيهات من المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور أحمد العنزي، والقيادات الطبية في المدينة، وأنه يملك خبرات طبية استشارية كبيرة، وكفاءات وطنية على مستوى عالٍ.

مدينة الملك سعود الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كبرى وليزر وطارئة".. 548 عملية عيون بـ"سعود الطبية" في شهرين
سبق

كشفت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في قسم العيون- عن إجرائها لـ548 عملية جراحية، تنوعت ما بين عمليات كبرى وعمليات صغرى وعمليات الليزر للشبكية، إضافة إلى عمليات للحالات الطارئة؛ وذلك خلال فترة ما بين شهري يوليو إلى سبتمبر 2020 الحالي.

وأوضح رئيس قسم العيون بالمدينة الدكتور ناصر المطيري، أن العمليات الكبرى بلغت 220 عملية، والعمليات الصغرى التي تشمل الليزك بلغت 50 عملية، وعمليات الليزر مع حقن علاج لحالات الشبكية بلغت 255 عملية؛ في حين أجريت عمليات طارئة لـ23 حالة.

وأضاف: "استقبل القسم حالات اعتلال شبكي للأطفال الخدج؛ حيث أجرى 281 فحصًا لعدد 83 طفلًا، إضافة إلى 12 حالة عولجت بالحقن، وحالتين عولجتا بالليزر".

وبيّن "المطيري"، أن القسم تم تجهيزه للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وفقًا للمعايير التي حددتها وزارة الصحة، في تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، وبتوجيهات من المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور أحمد العنزي، والقيادات الطبية في المدينة، وأنه يملك خبرات طبية استشارية كبيرة، وكفاءات وطنية على مستوى عالٍ.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
12:40 PM

"كبرى وليزر وطارئة".. 548 عملية عيون بـ"سعود الطبية" في شهرين

فيما استقبَلَ القسمُ وعالَجَ حالات اعتلال شبكيٍّ للأطفال الخُدَّج.. 281 فحصًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
331

كشفت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في قسم العيون- عن إجرائها لـ548 عملية جراحية، تنوعت ما بين عمليات كبرى وعمليات صغرى وعمليات الليزر للشبكية، إضافة إلى عمليات للحالات الطارئة؛ وذلك خلال فترة ما بين شهري يوليو إلى سبتمبر 2020 الحالي.

وأوضح رئيس قسم العيون بالمدينة الدكتور ناصر المطيري، أن العمليات الكبرى بلغت 220 عملية، والعمليات الصغرى التي تشمل الليزك بلغت 50 عملية، وعمليات الليزر مع حقن علاج لحالات الشبكية بلغت 255 عملية؛ في حين أجريت عمليات طارئة لـ23 حالة.

وأضاف: "استقبل القسم حالات اعتلال شبكي للأطفال الخدج؛ حيث أجرى 281 فحصًا لعدد 83 طفلًا، إضافة إلى 12 حالة عولجت بالحقن، وحالتين عولجتا بالليزر".

وبيّن "المطيري"، أن القسم تم تجهيزه للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وفقًا للمعايير التي حددتها وزارة الصحة، في تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، وبتوجيهات من المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور أحمد العنزي، والقيادات الطبية في المدينة، وأنه يملك خبرات طبية استشارية كبيرة، وكفاءات وطنية على مستوى عالٍ.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,855
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,822
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,412
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,434

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة