"الأخضر الشاب" يبدأ الإعداد لمواجهة "بنما"

عاود المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الأربعاء تدريباته بعد وصوله لمدينة بيدغوشتش مساء اليوم التي تستضيف مباراته الثالثة ضمن كأس العالم تحت 20 عامًا 2019، وذلك في أعقاب مباراته أمام منتخب مالي أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من المونديال.

وقسّم الجهاز الفني للأخضر خلال الحصة التدريبية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "ووخوفو" اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة التي شاركت في مباراة الأمس مرانًا استشفائيًا، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا على التمرير، أعقبه مران الإنهاء.



ويختتم المنتخب السعودي غدًا الخميس تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب بنما مساء الجمعة في ختام دور المجموعات من منافسات كأس العالم.