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الهند: 43 وفاة و991 إصابة بفيروس كورونا

ارتفاع في عدد الوفيات مقابل تراجع الإصابات

سجّلت الهند 43 حالة وفاة و991 إصابة مؤكّدة جديدة، في حصيلة يومية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تظهر ارتفاعاً في عدد الوفيات مقابل تراجع الإصابات.

وقالت وزارة الصحة الهندية، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية لانتشار كورونا ارتفعت بذلك إلى 480 وفاة و14378 إصابة، مشيرةً إلى خروج 1992 مصاباً من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس.

وأوضحت أن البيانات الجديدة تظهر ارتفاعاً في عدد الوفيات بتسجيل 43 وفاة جديدة مقابل 23 حالة، أمس، وتراجعاً في الإصابات التي سجلت 991 حالة مقابل 1007 حالات أمس.

فيروس كورونا الجديد

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الهند: 43 وفاة و991 إصابة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت الهند 43 حالة وفاة و991 إصابة مؤكّدة جديدة، في حصيلة يومية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تظهر ارتفاعاً في عدد الوفيات مقابل تراجع الإصابات.

وقالت وزارة الصحة الهندية، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية لانتشار كورونا ارتفعت بذلك إلى 480 وفاة و14378 إصابة، مشيرةً إلى خروج 1992 مصاباً من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس.

وأوضحت أن البيانات الجديدة تظهر ارتفاعاً في عدد الوفيات بتسجيل 43 وفاة جديدة مقابل 23 حالة، أمس، وتراجعاً في الإصابات التي سجلت 991 حالة مقابل 1007 حالات أمس.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
10:41 AM

الهند: 43 وفاة و991 إصابة بفيروس كورونا

ارتفاع في عدد الوفيات مقابل تراجع الإصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت الهند 43 حالة وفاة و991 إصابة مؤكّدة جديدة، في حصيلة يومية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تظهر ارتفاعاً في عدد الوفيات مقابل تراجع الإصابات.

وقالت وزارة الصحة الهندية، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية لانتشار كورونا ارتفعت بذلك إلى 480 وفاة و14378 إصابة، مشيرةً إلى خروج 1992 مصاباً من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس.

وأوضحت أن البيانات الجديدة تظهر ارتفاعاً في عدد الوفيات بتسجيل 43 وفاة جديدة مقابل 23 حالة، أمس، وتراجعاً في الإصابات التي سجلت 991 حالة مقابل 1007 حالات أمس.

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