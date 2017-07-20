النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نواف التمياط" يعتذر عن عدم قبول منصب نائب رئيس "الهلال"

لظروف عمله .. وقال: أنا ابن النادي وتحت إمرته في كل الأوقات

رفض نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق نواف التمياط؛ عرضاً من رئيس الهلال الحالي فهد بن نافل؛ ليكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وقال التمياط؛ مغرّداً على حسابه بـ "تويتر": "أود أن أوضح أنني التقيت أخي العزيز فهد بن نافل؛ في فترة سابقة وعرض عليّ منصب نائب الرئيس، وأُقدر له ذلك واعتذرت لظروفي العملية التي تتطلب مني الوجود خارج المملكة لفترات طويلة.. أعمل على عدة مشاريع خاصة، وأنا ابن النادي وتحت إمرته إذا تحسنت الظروف".

واختتم قائلاً: "وأيضاً غير صحيح وجودي في لجنة فنية تخص النادي أو أيّ لجان في الوسط الرياضي، كل التقدير للهلاليين كافة، وأتمنى منهم -كعادتهم- التكاتف ودعم رئيس النادي وإدارته، متمنياً للجميع دوام التوفيق".

من جهة أخرى، اقتربت الإدارة الحالية للزعيم من الإبقاء على اللاعب البيروفي أندريه كاريلو؛ بعد اجتماعات لمسؤولين هلاليين مع نظرائهم في نادي بنفيكا البرتغالي الذي يملك بطاقة اللاعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"نواف التمياط" يعتذر عن عدم قبول منصب نائب رئيس "الهلال"
سبق

رفض نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق نواف التمياط؛ عرضاً من رئيس الهلال الحالي فهد بن نافل؛ ليكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وقال التمياط؛ مغرّداً على حسابه بـ "تويتر": "أود أن أوضح أنني التقيت أخي العزيز فهد بن نافل؛ في فترة سابقة وعرض عليّ منصب نائب الرئيس، وأُقدر له ذلك واعتذرت لظروفي العملية التي تتطلب مني الوجود خارج المملكة لفترات طويلة.. أعمل على عدة مشاريع خاصة، وأنا ابن النادي وتحت إمرته إذا تحسنت الظروف".

واختتم قائلاً: "وأيضاً غير صحيح وجودي في لجنة فنية تخص النادي أو أيّ لجان في الوسط الرياضي، كل التقدير للهلاليين كافة، وأتمنى منهم -كعادتهم- التكاتف ودعم رئيس النادي وإدارته، متمنياً للجميع دوام التوفيق".

من جهة أخرى، اقتربت الإدارة الحالية للزعيم من الإبقاء على اللاعب البيروفي أندريه كاريلو؛ بعد اجتماعات لمسؤولين هلاليين مع نظرائهم في نادي بنفيكا البرتغالي الذي يملك بطاقة اللاعب.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
11:02 AM

"نواف التمياط" يعتذر عن عدم قبول منصب نائب رئيس "الهلال"

لظروف عمله .. وقال: أنا ابن النادي وتحت إمرته في كل الأوقات

A A A
محمد السيّد - الرياض
19
7,305

رفض نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق نواف التمياط؛ عرضاً من رئيس الهلال الحالي فهد بن نافل؛ ليكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وقال التمياط؛ مغرّداً على حسابه بـ "تويتر": "أود أن أوضح أنني التقيت أخي العزيز فهد بن نافل؛ في فترة سابقة وعرض عليّ منصب نائب الرئيس، وأُقدر له ذلك واعتذرت لظروفي العملية التي تتطلب مني الوجود خارج المملكة لفترات طويلة.. أعمل على عدة مشاريع خاصة، وأنا ابن النادي وتحت إمرته إذا تحسنت الظروف".

واختتم قائلاً: "وأيضاً غير صحيح وجودي في لجنة فنية تخص النادي أو أيّ لجان في الوسط الرياضي، كل التقدير للهلاليين كافة، وأتمنى منهم -كعادتهم- التكاتف ودعم رئيس النادي وإدارته، متمنياً للجميع دوام التوفيق".

من جهة أخرى، اقتربت الإدارة الحالية للزعيم من الإبقاء على اللاعب البيروفي أندريه كاريلو؛ بعد اجتماعات لمسؤولين هلاليين مع نظرائهم في نادي بنفيكا البرتغالي الذي يملك بطاقة اللاعب.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,742
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,178
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,039
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,083

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة