"نواف التمياط" يعتذر عن عدم قبول منصب نائب رئيس "الهلال"

لظروف عمله .. وقال: أنا ابن النادي وتحت إمرته في كل الأوقات

رفض نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق نواف التمياط؛ عرضاً من رئيس الهلال الحالي فهد بن نافل؛ ليكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وقال التمياط؛ مغرّداً على حسابه بـ "تويتر": "أود أن أوضح أنني التقيت أخي العزيز فهد بن نافل؛ في فترة سابقة وعرض عليّ منصب نائب الرئيس، وأُقدر له ذلك واعتذرت لظروفي العملية التي تتطلب مني الوجود خارج المملكة لفترات طويلة.. أعمل على عدة مشاريع خاصة، وأنا ابن النادي وتحت إمرته إذا تحسنت الظروف".

واختتم قائلاً: "وأيضاً غير صحيح وجودي في لجنة فنية تخص النادي أو أيّ لجان في الوسط الرياضي، كل التقدير للهلاليين كافة، وأتمنى منهم -كعادتهم- التكاتف ودعم رئيس النادي وإدارته، متمنياً للجميع دوام التوفيق".

من جهة أخرى، اقتربت الإدارة الحالية للزعيم من الإبقاء على اللاعب البيروفي أندريه كاريلو؛ بعد اجتماعات لمسؤولين هلاليين مع نظرائهم في نادي بنفيكا البرتغالي الذي يملك بطاقة اللاعب.