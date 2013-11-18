النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث الأرصاد: استعدوا للحالة المطرية الثانية ابتداء من الغد

تستمر حتى الاثنين ومصحوبة بانخفاض ملموس في درجات الحرارة

أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن الجميع يستعد حاليًا للحالة المطرية الثانية التي يُتوقع أن يبدأ تأثيرها على مناطق المملكة، من يوم غد الجمعة، وتستمر حتى الاثنين المقبل.

ولفت القحطاني إلى أن الحالة المطرية ستشمل مناطق: (تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها).

وتابع في مداخلة لبرنامج اليوم على قناة "الإخبارية"، أن من المتوقع أن تتأثر بالحالة المطرية مناطق: (الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم)، والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض، وأيضًا الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية؛ خاصة يومي السبت والاثنين.

وأضاف القحطاني أن الحالة ستمتد إلى مناطق: (جازان، وعسير، والباحة) خلال نفس الفترة، وقد يصاحب الحالة المطرية انخفاضٌ ملموس في درجة الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ استعدادًا لموسم الشتاء مع مطلع الشهر المقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث الأرصاد: استعدوا للحالة المطرية الثانية ابتداء من الغد
سبق

أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن الجميع يستعد حاليًا للحالة المطرية الثانية التي يُتوقع أن يبدأ تأثيرها على مناطق المملكة، من يوم غد الجمعة، وتستمر حتى الاثنين المقبل.

ولفت القحطاني إلى أن الحالة المطرية ستشمل مناطق: (تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها).

وتابع في مداخلة لبرنامج اليوم على قناة "الإخبارية"، أن من المتوقع أن تتأثر بالحالة المطرية مناطق: (الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم)، والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض، وأيضًا الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية؛ خاصة يومي السبت والاثنين.

وأضاف القحطاني أن الحالة ستمتد إلى مناطق: (جازان، وعسير، والباحة) خلال نفس الفترة، وقد يصاحب الحالة المطرية انخفاضٌ ملموس في درجة الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ استعدادًا لموسم الشتاء مع مطلع الشهر المقبل.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
10:03 AM

متحدث الأرصاد: استعدوا للحالة المطرية الثانية ابتداء من الغد

تستمر حتى الاثنين ومصحوبة بانخفاض ملموس في درجات الحرارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
9,415

أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن الجميع يستعد حاليًا للحالة المطرية الثانية التي يُتوقع أن يبدأ تأثيرها على مناطق المملكة، من يوم غد الجمعة، وتستمر حتى الاثنين المقبل.

ولفت القحطاني إلى أن الحالة المطرية ستشمل مناطق: (تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها).

وتابع في مداخلة لبرنامج اليوم على قناة "الإخبارية"، أن من المتوقع أن تتأثر بالحالة المطرية مناطق: (الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم)، والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض، وأيضًا الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية؛ خاصة يومي السبت والاثنين.

وأضاف القحطاني أن الحالة ستمتد إلى مناطق: (جازان، وعسير، والباحة) خلال نفس الفترة، وقد يصاحب الحالة المطرية انخفاضٌ ملموس في درجة الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ استعدادًا لموسم الشتاء مع مطلع الشهر المقبل.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,615
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,209
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,192
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,237

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة