"الأرصاد": عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق

ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم أرجاء المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً لعواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة؛ تؤدي إلى انعدامٍ أو شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك)، ونشاطاً لرياح سطحية على مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، الرياض، مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 55 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15 - 55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.