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"مدير صحة الطائف" يتفقد مستشفى المحاني ويدشن قسم الرعاية المنزلية

"القحطاني" طالَبَ بمضاعفة الجهود لتقديم أرقى الخدمات الصحية للمراجعين

نفّذ مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني صباح اليوم، زيارة تفقدية لمستشفى المحاني العام.

وتأتي الزيارة في إطار اهتمام القحطاني ووقوفه على سير العمل بمستشفيات صحة الطائف عن قرب، وتلمس احتياجاتها، والاطمئنان على الخدمات الصحية التي يقدّمها المستشفى.

بدأ "القحطاني" الزيارة بتفقد قسم الطوارئ والتنويم ثم ترأس اجتماعًا مع مسؤولي المستشفى تم خلاله مناقشة الملاحظات التي تم تدوينها.

ودشن القحطاني -خلال الجولة- قسم الرعاية المنزلية الذي تم استحداثه مؤخرًا بالمستشفى؛ إيمانًا بأهمية الرعاية المنزلية التي تهدف إلى تسهيل الإمكانيات للوصول إلى جميع المرضى الذين بحاجة للرعاية المنزلية، والعمل على متابعة الحالات وإكمال تنفيذ خطة الرعاية الطبية المقررة، وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية للمرضى.

وفي الختام قدّم القحطاني شكره للجميع، موجهًا العاملين بالمستشفى لمضاعفة الجهود؛ بما يضمن تقديم أرقى الخدمات الصحية بالشكل المنشود من الجميع.

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"مدير صحة الطائف" يتفقد مستشفى المحاني ويدشن قسم الرعاية المنزلية
سبق

نفّذ مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني صباح اليوم، زيارة تفقدية لمستشفى المحاني العام.

وتأتي الزيارة في إطار اهتمام القحطاني ووقوفه على سير العمل بمستشفيات صحة الطائف عن قرب، وتلمس احتياجاتها، والاطمئنان على الخدمات الصحية التي يقدّمها المستشفى.

بدأ "القحطاني" الزيارة بتفقد قسم الطوارئ والتنويم ثم ترأس اجتماعًا مع مسؤولي المستشفى تم خلاله مناقشة الملاحظات التي تم تدوينها.

ودشن القحطاني -خلال الجولة- قسم الرعاية المنزلية الذي تم استحداثه مؤخرًا بالمستشفى؛ إيمانًا بأهمية الرعاية المنزلية التي تهدف إلى تسهيل الإمكانيات للوصول إلى جميع المرضى الذين بحاجة للرعاية المنزلية، والعمل على متابعة الحالات وإكمال تنفيذ خطة الرعاية الطبية المقررة، وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية للمرضى.

وفي الختام قدّم القحطاني شكره للجميع، موجهًا العاملين بالمستشفى لمضاعفة الجهود؛ بما يضمن تقديم أرقى الخدمات الصحية بالشكل المنشود من الجميع.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
12:42 PM

"مدير صحة الطائف" يتفقد مستشفى المحاني ويدشن قسم الرعاية المنزلية

"القحطاني" طالَبَ بمضاعفة الجهود لتقديم أرقى الخدمات الصحية للمراجعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نفّذ مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني صباح اليوم، زيارة تفقدية لمستشفى المحاني العام.

وتأتي الزيارة في إطار اهتمام القحطاني ووقوفه على سير العمل بمستشفيات صحة الطائف عن قرب، وتلمس احتياجاتها، والاطمئنان على الخدمات الصحية التي يقدّمها المستشفى.

بدأ "القحطاني" الزيارة بتفقد قسم الطوارئ والتنويم ثم ترأس اجتماعًا مع مسؤولي المستشفى تم خلاله مناقشة الملاحظات التي تم تدوينها.

ودشن القحطاني -خلال الجولة- قسم الرعاية المنزلية الذي تم استحداثه مؤخرًا بالمستشفى؛ إيمانًا بأهمية الرعاية المنزلية التي تهدف إلى تسهيل الإمكانيات للوصول إلى جميع المرضى الذين بحاجة للرعاية المنزلية، والعمل على متابعة الحالات وإكمال تنفيذ خطة الرعاية الطبية المقررة، وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية للمرضى.

وفي الختام قدّم القحطاني شكره للجميع، موجهًا العاملين بالمستشفى لمضاعفة الجهود؛ بما يضمن تقديم أرقى الخدمات الصحية بالشكل المنشود من الجميع.

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