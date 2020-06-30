لجنة "الحج" في "الشورى" تناقش تقريري المدن الصناعية والمناطق الخاصة

في إطار دورها لدراسة الموضوعات وتقارير الأداء السنوي للأجهزة الحكومية

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات، إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى اجتماعاً عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل.

وناقشت اللجنة خلاله التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1441/ 1442هـ، والتقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة للعام المالي 1441/ 1442هـ.

واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة الخطط الاستراتيجية وتنميتها اقتصاديًا ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع في المناطق وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها.

وتطرقت اللجنة خلال الاجتماع إلى ما تم حيال القرارات السابقة التي أصدرها المجلس بشأن المدن وبيان ما تم اتخاذه بشأنها، إلى جانب ما استجد لدى اللجنة من ملاحظات تمهيدًا لإعداد تقريريها بشأنهما والمتضمن توصياتها التي سيتم رفعها للمجلس لمناقشتها وتقرير ما يلزم حيالهما.

يُذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى والتي تدرس الموضوعات وتقارير الأداء السنوي للأجهزة الحكومية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصها التي تحال إليها من المجلس لإبداء الرأي حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها.