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المطرودي يتفقد الأعمال التنفيذية لعددٍ من محاكم ديوان المظالم

بحث آلية العمل في مسار التقاضي الإلكتروني لتحقيق المعايير المعتمدة

قام نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون التنفيذية إبراهيم بن عبدالله المطرودي، بزيارة تفقدية للأعمال التنفيذية لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير والمحكمة الإدارية بأبها والمحكمة الإدارية بجازان، في إطار المتابعة الميدانية لمحاكم الديوان في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها.

واطلع المطرودي، خلال الزيارة على سير العمل التنفيذي بالمحاكم من خلال متابعة إدارات وأقسام المحكمة، ومجريات العمل بما يساند إنجاز الدعاوى بشكل رقمي، نظير ما وفرته منصة معين الرقمية من خدمات تسهل إجراءات نظر الدعاوى.

كما التقى خلال زيارته بمنسوبيها، وبحث معهم آلية العمل المتبعة في مسار التقاضي الإلكتروني استهدافاً لتحقيق المعايير المعتمدة، وتحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة، مؤكداً أهمية الانجاز الذي يُعد هدفاً مهماً، وهو خدمة المستفيدين وتيسير متابعة دعواهم، والسعي لجودة المخرجات الرقمية، والوصول إلى إدارة عدلية ناجزة في ذات الوقت، مشيداً بالجهود المبذولة لتحقيق ما يسعى له الديوان من توفير بيئة قضائية رقمية وآمنة لعموم المستفيدين.

يذكر أن هذه الزيارات تأتي بإشراف ومتابعة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، الذي حرص على تيسير احتياجات المحاكم، والوقوف على متطلباتها، استمراراً للجهود التي تبذلها المحاكم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحقيق تطلعات مرفق القضاء الإداري الذي يحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المطرودي يتفقد الأعمال التنفيذية لعددٍ من محاكم ديوان المظالم
سبق

قام نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون التنفيذية إبراهيم بن عبدالله المطرودي، بزيارة تفقدية للأعمال التنفيذية لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير والمحكمة الإدارية بأبها والمحكمة الإدارية بجازان، في إطار المتابعة الميدانية لمحاكم الديوان في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها.

واطلع المطرودي، خلال الزيارة على سير العمل التنفيذي بالمحاكم من خلال متابعة إدارات وأقسام المحكمة، ومجريات العمل بما يساند إنجاز الدعاوى بشكل رقمي، نظير ما وفرته منصة معين الرقمية من خدمات تسهل إجراءات نظر الدعاوى.

كما التقى خلال زيارته بمنسوبيها، وبحث معهم آلية العمل المتبعة في مسار التقاضي الإلكتروني استهدافاً لتحقيق المعايير المعتمدة، وتحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة، مؤكداً أهمية الانجاز الذي يُعد هدفاً مهماً، وهو خدمة المستفيدين وتيسير متابعة دعواهم، والسعي لجودة المخرجات الرقمية، والوصول إلى إدارة عدلية ناجزة في ذات الوقت، مشيداً بالجهود المبذولة لتحقيق ما يسعى له الديوان من توفير بيئة قضائية رقمية وآمنة لعموم المستفيدين.

يذكر أن هذه الزيارات تأتي بإشراف ومتابعة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، الذي حرص على تيسير احتياجات المحاكم، والوقوف على متطلباتها، استمراراً للجهود التي تبذلها المحاكم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحقيق تطلعات مرفق القضاء الإداري الذي يحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
10:43 AM

المطرودي يتفقد الأعمال التنفيذية لعددٍ من محاكم ديوان المظالم

بحث آلية العمل في مسار التقاضي الإلكتروني لتحقيق المعايير المعتمدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون التنفيذية إبراهيم بن عبدالله المطرودي، بزيارة تفقدية للأعمال التنفيذية لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير والمحكمة الإدارية بأبها والمحكمة الإدارية بجازان، في إطار المتابعة الميدانية لمحاكم الديوان في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها.

واطلع المطرودي، خلال الزيارة على سير العمل التنفيذي بالمحاكم من خلال متابعة إدارات وأقسام المحكمة، ومجريات العمل بما يساند إنجاز الدعاوى بشكل رقمي، نظير ما وفرته منصة معين الرقمية من خدمات تسهل إجراءات نظر الدعاوى.

كما التقى خلال زيارته بمنسوبيها، وبحث معهم آلية العمل المتبعة في مسار التقاضي الإلكتروني استهدافاً لتحقيق المعايير المعتمدة، وتحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة، مؤكداً أهمية الانجاز الذي يُعد هدفاً مهماً، وهو خدمة المستفيدين وتيسير متابعة دعواهم، والسعي لجودة المخرجات الرقمية، والوصول إلى إدارة عدلية ناجزة في ذات الوقت، مشيداً بالجهود المبذولة لتحقيق ما يسعى له الديوان من توفير بيئة قضائية رقمية وآمنة لعموم المستفيدين.

يذكر أن هذه الزيارات تأتي بإشراف ومتابعة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، الذي حرص على تيسير احتياجات المحاكم، والوقوف على متطلباتها، استمراراً للجهود التي تبذلها المحاكم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحقيق تطلعات مرفق القضاء الإداري الذي يحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

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