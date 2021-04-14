النمسا.. ارتفاع إصابات كورونا فوق الـ14 ألفًا و384 وفاة

فتح المحلات التجارية مع استمرار الضوابط الخاصة بالتباعد

أعلنت وزارة الصحة بالنمسا، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في البلاد إلى 14 ألفًا و185 مصابًا، بعد تسجيل 105 حالات إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الوفاة إلى 384.

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن 1002 مريض متواجدون في المستشفى، من بينهم 243 في العناية المركزة؛ فيما تعافى 7633 شخصًا، وأوضحت أن الوفيات تتوزع بين الولايات الفيدرالية على النحو التالي، بورغنلاند (6)، وكارينثيا (5)، والنمسا السفلى (62)، والنمسا العليا (30)، وسالزبورغ (24)، وستيريا (76)، وتيرول (66)، وفورارلبرغ (7)، ثم العاصمة فيينا (74).

وأشارت -بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"- إلى استمرار الضوابط الصحية الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الطبية، على الرغم من بدء فتح المحلات التجارية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وكان المستشار النمساوي سباستيان كورتس، قد أكد أن احتفالات عيد القيامة تقام هذا العام تحت ظروف خاصة؛ مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا، تتطلب منا الكثير باستمرار؛ مشددًا على أن الإجراءات والقيود الواسعة ضرورية لمنع حدوث الأسوأ.

وقال كورتس، في رسالة الأحد إلى الشعب النمساوي بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة: إن الأزمة تكمن في أن أربعة من كل خمسة أشخاص مصابين بفيروس كورونا ليس لديهم أعراض؛ وبالتالي لا يعرفون أنهم مرضى ولكن بإمكانهم إصابة الأشخاص الآخرين، وتهديد حياتهم؛ لافتًا إلى أن هذا أحد أسباب خطورة الفيروس على مجتمعنا وعلى كل دول العالم.

وحث كورتس المواطنين على التمسك بالبقاء في المنزل خاصة في المناسبات والأعياد؛ مشددًا على ضرورة تعديل السلوكيات إلى هذا المسار والمحافظة على التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الطبية وتجنّب الزحام ومواصلة العمل من المنزل إذا كان ذلك ممكنًا.

وتعهد المستشار بالتزام الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة والصحيحة لهزيمة الفيروس والعودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب فرصة ممكنة.