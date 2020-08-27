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معهد الإدارة يتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في التدريب والتطوير المهني

ضمن جهوده في مجال الشراكة المجتمعية

لبحث أوجه التعاون بين معهد الإدارة العامة ،هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التدريب والتطوير المهني، والاستشارات، استقبل مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، وفدًا من الهيئة برئاسة الدكتور هشام بن محمد الحيدري الرئيس التنفيذي للهيئة.

الجدير بالذكر أن لمعهد الإدارة العامة جهودًا بارزة في مجال الشراكة المجتمعية، حيث ينفذ سنويًا العديد من البرامج التدريبية لمنسوبي الهيئات والجمعيات الخيرية والإنسانية، ويقدم الاستشارات، والدراسات التي تسهم في رفع مستوى أدائها وتحقيقها لأهدافها.

معهد الإدارة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معهد الإدارة يتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في التدريب والتطوير المهني
سبق

لبحث أوجه التعاون بين معهد الإدارة العامة ،هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التدريب والتطوير المهني، والاستشارات، استقبل مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، وفدًا من الهيئة برئاسة الدكتور هشام بن محمد الحيدري الرئيس التنفيذي للهيئة.

الجدير بالذكر أن لمعهد الإدارة العامة جهودًا بارزة في مجال الشراكة المجتمعية، حيث ينفذ سنويًا العديد من البرامج التدريبية لمنسوبي الهيئات والجمعيات الخيرية والإنسانية، ويقدم الاستشارات، والدراسات التي تسهم في رفع مستوى أدائها وتحقيقها لأهدافها.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
03:22 PM

معهد الإدارة يتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في التدريب والتطوير المهني

ضمن جهوده في مجال الشراكة المجتمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لبحث أوجه التعاون بين معهد الإدارة العامة ،هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التدريب والتطوير المهني، والاستشارات، استقبل مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، وفدًا من الهيئة برئاسة الدكتور هشام بن محمد الحيدري الرئيس التنفيذي للهيئة.

الجدير بالذكر أن لمعهد الإدارة العامة جهودًا بارزة في مجال الشراكة المجتمعية، حيث ينفذ سنويًا العديد من البرامج التدريبية لمنسوبي الهيئات والجمعيات الخيرية والإنسانية، ويقدم الاستشارات، والدراسات التي تسهم في رفع مستوى أدائها وتحقيقها لأهدافها.

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