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رئيس بيت التمويل الكويتي يحذر من "الحقائق الصادمة"

أثر انخفاض أسعار النفط على المالية العامة

حذر رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق، مما وصفه بالحقائق الصادمة حول أثر انخفاض أسعار النفط على المالية العامة.
وقال المرزوق، "إن إيرادات الكويت المتوقعة من النفط انخفضت إلى نحو 3.8 مليار دينار، وأن إجمالي رواتب القطاع الحكومي تبلغ 12 مليار دينار، والدعومات 4 مليارات دينار، إضافة إلى مصاريف أخرى تبلغ نحو 6.5 مليار دينار.
وتوقع "المرزوق، أن يصل العجز السنوي المتوقع نتيجة لأسعار النفط الحالية في حدود 17 مليار دينار أو 55 مليار دولار، لافتًا إلى أنه في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه فإن عدد الوظائف المطلوبة ستكون 100 ألف خلال السنوات الخمس القادمة، موضحًا أن التكلفة التقديرية لتلك الزيادة ستكون بنحو 3 مليارات دينار إضافية.
ولفت إلى أنه في السنة السادسة، تكون الدولة استنزفت احتياطياتها بالكامل، وستعجز عن دفع الرواتب بالسنة السابعة.

أسعار النفط رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي

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رئيس بيت التمويل الكويتي يحذر من "الحقائق الصادمة"
سبق

حذر رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق، مما وصفه بالحقائق الصادمة حول أثر انخفاض أسعار النفط على المالية العامة.
وقال المرزوق، "إن إيرادات الكويت المتوقعة من النفط انخفضت إلى نحو 3.8 مليار دينار، وأن إجمالي رواتب القطاع الحكومي تبلغ 12 مليار دينار، والدعومات 4 مليارات دينار، إضافة إلى مصاريف أخرى تبلغ نحو 6.5 مليار دينار.
وتوقع "المرزوق، أن يصل العجز السنوي المتوقع نتيجة لأسعار النفط الحالية في حدود 17 مليار دينار أو 55 مليار دولار، لافتًا إلى أنه في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه فإن عدد الوظائف المطلوبة ستكون 100 ألف خلال السنوات الخمس القادمة، موضحًا أن التكلفة التقديرية لتلك الزيادة ستكون بنحو 3 مليارات دينار إضافية.
ولفت إلى أنه في السنة السادسة، تكون الدولة استنزفت احتياطياتها بالكامل، وستعجز عن دفع الرواتب بالسنة السابعة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
05:04 PM

رئيس بيت التمويل الكويتي يحذر من "الحقائق الصادمة"

أثر انخفاض أسعار النفط على المالية العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق، مما وصفه بالحقائق الصادمة حول أثر انخفاض أسعار النفط على المالية العامة.
وقال المرزوق، "إن إيرادات الكويت المتوقعة من النفط انخفضت إلى نحو 3.8 مليار دينار، وأن إجمالي رواتب القطاع الحكومي تبلغ 12 مليار دينار، والدعومات 4 مليارات دينار، إضافة إلى مصاريف أخرى تبلغ نحو 6.5 مليار دينار.
وتوقع "المرزوق، أن يصل العجز السنوي المتوقع نتيجة لأسعار النفط الحالية في حدود 17 مليار دينار أو 55 مليار دولار، لافتًا إلى أنه في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه فإن عدد الوظائف المطلوبة ستكون 100 ألف خلال السنوات الخمس القادمة، موضحًا أن التكلفة التقديرية لتلك الزيادة ستكون بنحو 3 مليارات دينار إضافية.
ولفت إلى أنه في السنة السادسة، تكون الدولة استنزفت احتياطياتها بالكامل، وستعجز عن دفع الرواتب بالسنة السابعة.

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