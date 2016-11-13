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"أربعاء ماطر" بالمدينة والباحة .. "غزيرة" والتنبيه حاضر

الدفاع المدني دعا إلى الحيطة والابتعاد عن مجاري السيول

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة, تشمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة, وأتربة مثارة, تتضمن تأُثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية, وتساقط البَرَد, وذلك على محافظات: العيص, والمهد, وبدر, ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنوّرة.

وبيّنت أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله - من الساعة الـ 11 صباحاً, وتستمر حتى الـ 8 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار المدينة المنورة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أربعاء ماطر" بالمدينة والباحة .. "غزيرة" والتنبيه حاضر
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة, تشمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة, وأتربة مثارة, تتضمن تأُثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية, وتساقط البَرَد, وذلك على محافظات: العيص, والمهد, وبدر, ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنوّرة.

وبيّنت أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله - من الساعة الـ 11 صباحاً, وتستمر حتى الـ 8 مساءً.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
09:07 AM

"أربعاء ماطر" بالمدينة والباحة .. "غزيرة" والتنبيه حاضر

الدفاع المدني دعا إلى الحيطة والابتعاد عن مجاري السيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة, تشمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة, وأتربة مثارة, تتضمن تأُثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية, وتساقط البَرَد, وذلك على محافظات: العيص, والمهد, وبدر, ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنوّرة.

وبيّنت أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله - من الساعة الـ 11 صباحاً, وتستمر حتى الـ 8 مساءً.

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