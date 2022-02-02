"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديثات أمنية في تطبيق WhatsApp
يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وقراءة معلومات حساسة بالذاكرة والتسبب بإغلاق مفاجئ للتطبيق
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديثات أمنية في تطبيق WhatsApp.
وقال المركز في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": إن التهديد يمكّن المهاجم من استغلال الثغرة من خلال قراءة معلومات حساسة في الذاكرة أو التسبب بإغلاق مفاجئ للتطبيق.
وأوصى المركز بتحديث تحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت WhatsApp توضيحًا لهذه التحديثات عبر الرابط: https://www.whatsapp.com/security/advisories/2022/
طريقة التحديث:
الذهاب إلى متجر التطبيقات App Store والبحث عن WhatsApp، ثم الضغط على تحديث.
المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني
واتساب
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديثات أمنية في تطبيق WhatsApp
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-02-02
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديثات أمنية في تطبيق WhatsApp.
وقال المركز في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": إن التهديد يمكّن المهاجم من استغلال الثغرة من خلال قراءة معلومات حساسة في الذاكرة أو التسبب بإغلاق مفاجئ للتطبيق.
وأوصى المركز بتحديث تحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت WhatsApp توضيحًا لهذه التحديثات عبر الرابط: https://www.whatsapp.com/security/advisories/2022/
طريقة التحديث:
الذهاب إلى متجر التطبيقات App Store والبحث عن WhatsApp، ثم الضغط على تحديث.
02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
02:41 PM
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديثات أمنية في تطبيق WhatsApp
يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وقراءة معلومات حساسة بالذاكرة والتسبب بإغلاق مفاجئ للتطبيق
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديثات أمنية في تطبيق WhatsApp.
وقال المركز في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": إن التهديد يمكّن المهاجم من استغلال الثغرة من خلال قراءة معلومات حساسة في الذاكرة أو التسبب بإغلاق مفاجئ للتطبيق.
وأوصى المركز بتحديث تحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت WhatsApp توضيحًا لهذه التحديثات عبر الرابط: https://www.whatsapp.com/security/advisories/2022/
طريقة التحديث:
الذهاب إلى متجر التطبيقات App Store والبحث عن WhatsApp، ثم الضغط على تحديث.