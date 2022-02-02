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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديثات أمنية في تطبيق WhatsApp

يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وقراءة معلومات حساسة بالذاكرة والتسبب بإغلاق مفاجئ للتطبيق

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديثات أمنية في تطبيق WhatsApp.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": إن التهديد يمكّن المهاجم من استغلال الثغرة من خلال قراءة معلومات حساسة في الذاكرة أو التسبب بإغلاق مفاجئ للتطبيق.

وأوصى المركز بتحديث تحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت WhatsApp توضيحًا لهذه التحديثات عبر الرابط: https://www.whatsapp.com/security/advisories/2022/

طريقة التحديث:

الذهاب إلى متجر التطبيقات App Store والبحث عن WhatsApp، ثم الضغط على تحديث.

المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني واتساب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديثات أمنية في تطبيق WhatsApp
سبق

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديثات أمنية في تطبيق WhatsApp.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": إن التهديد يمكّن المهاجم من استغلال الثغرة من خلال قراءة معلومات حساسة في الذاكرة أو التسبب بإغلاق مفاجئ للتطبيق.

وأوصى المركز بتحديث تحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت WhatsApp توضيحًا لهذه التحديثات عبر الرابط: https://www.whatsapp.com/security/advisories/2022/

طريقة التحديث:

الذهاب إلى متجر التطبيقات App Store والبحث عن WhatsApp، ثم الضغط على تحديث.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
02:41 PM

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديثات أمنية في تطبيق WhatsApp

يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وقراءة معلومات حساسة بالذاكرة والتسبب بإغلاق مفاجئ للتطبيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,085

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديثات أمنية في تطبيق WhatsApp.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": إن التهديد يمكّن المهاجم من استغلال الثغرة من خلال قراءة معلومات حساسة في الذاكرة أو التسبب بإغلاق مفاجئ للتطبيق.

وأوصى المركز بتحديث تحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت WhatsApp توضيحًا لهذه التحديثات عبر الرابط: https://www.whatsapp.com/security/advisories/2022/

طريقة التحديث:

الذهاب إلى متجر التطبيقات App Store والبحث عن WhatsApp، ثم الضغط على تحديث.

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