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"الصحة": تسجيل 510 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 372 خلال الـ24 ساعة الماضية

كوريا الجنوبية.. 7 وفيات و494 إصابة جديدة بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 494 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات.

وأفادت السلطات الصحية الكورية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 100770 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1716 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية.. 7 وفيات و494 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 494 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات.

وأفادت السلطات الصحية الكورية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 100770 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1716 حالة وفاة.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
01:56 PM

كوريا الجنوبية.. 7 وفيات و494 إصابة جديدة بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 494 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات.

وأفادت السلطات الصحية الكورية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 100770 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1716 حالة وفاة.

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