أخضر الناشئين يكتسح نظيره البحريني بثمانية أهداف

تغلّب المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم على ضيفه البحرين بنتيجة 8-0، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب نادي القادسية في ختام المعسكر الإعدادي بمدينة الدمام، الذي جاء ضمن إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.
وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق اللاعبين عبدالعزيز العليوة (19، 30)، وصالح برناوي (28)، وعلي عبدالرؤوف (45)، وماجد الخليفة (53، 58)، ووليد عياش (65)، ونواف الغليميش (78).
تغلّب المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم على ضيفه البحرين بنتيجة 8-0، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب نادي القادسية في ختام المعسكر الإعدادي بمدينة الدمام، الذي جاء ضمن إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.
وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق اللاعبين عبدالعزيز العليوة (19، 30)، وصالح برناوي (28)، وعلي عبدالرؤوف (45)، وماجد الخليفة (53، 58)، ووليد عياش (65)، ونواف الغليميش (78).
تغلّب المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم على ضيفه البحرين بنتيجة 8-0، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب نادي القادسية في ختام المعسكر الإعدادي بمدينة الدمام، الذي جاء ضمن إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.
وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق اللاعبين عبدالعزيز العليوة (19، 30)، وصالح برناوي (28)، وعلي عبدالرؤوف (45)، وماجد الخليفة (53، 58)، ووليد عياش (65)، ونواف الغليميش (78).