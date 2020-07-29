تجمع "الرياض الأول" يكثف جهوده في التوعية وتقديم الخدمات الطبية لمواجهة كورونا

من خلال إطلاق العديد من المبادرات والأنشطة

يواصل التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى ممثلاً في الإدارة التنفيذية لصحة المجتمع والرعاية الوقائية؛ جهوده في مواجهة فيروس كورونا "كوفيد19" من خلال الحملة التوعوية التي استهدفت عدداً من المواقع الميدانية مثل المراكز التجارية والمساجد، إضافة الى الحسابات الرسمية للتجمع والمنشآت الصحية التابعة له، إضافة إلى الجهود العلاجية التي يقدمها للمستفيدين.

وأوضح رئيس التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى صالح التميمي، أن التجمع أخذ على عاتقه أهمية نشر ثقافة الوعي في المجتمع بمختلف شرائحه من خلال وضع خطة شاملة داخل منشآت التجمع الأول، وتهدف لتقديم الرعاية الصحية، والخدمات الطبية للمرضى والمراجعين وفي الميدان، بالتعاون مع أبطال التطوع الصحي رفع مستوى التوعية والتثقيف للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأبان "التميمي" أن جميع المستشفيات في جنوب وغرب العاصمة تبذل جهوداً كبيرة للتصدي لجائحة كورونا، وذلك بجهود أبطال التجمع الأول، ودعم ومتابعة مستمرة من وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وكذلك نائب وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل.

ولفت إلى أن الحملات الميدانية تهدف لرفع الوعي الصحي وأهمية الدور الوقائي، واتباع العادات الصحية السليمة، وكيفية غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة والسليمة.

يذكر أن التجمع الصحي بالمنطقة الوسطى، أطلق العديد من المبادرات خلال جائحة فيروس كورونا لتوفير الخدمات الصحية للمرضى المنومين في المستشفيات، بالإضافة إلى المرضى فـي منازلهم من خلال الزيارات وأيضًا العيادات الافتراضية.

ويضم التجمع الصحي الأول مدينة الملك سعود الطبية، ومستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل، ومستشفى الإيمان، إضافة إلى عدد من المراكز الصحية الموزعة على جنوب وغرب ووسط مدينة الرياض.