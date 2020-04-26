أرقام إصابات كورونا الجديدة في المغرب والأردن خلال 24 ساعة

الصحة الأردنية: الحالات الجديدة تعود لشخصين وطفلة مخالطة لوالديها

سجلت المغرب 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4065 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 161 حالة، بعد الإعلان اليوم عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصل إلى 593 حالة في المجموع بعد تعافي 56 شخصًا.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 447 إصابة.

وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن الحالات الجديدة تعود لشخصين وطفلة مخالطة لوالديها المصابين، مبينًا في الوقت نفسه شفاء 5 حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 337 حالة.