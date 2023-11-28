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تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة تحقق ارتفاعاً مذهلًا.. الأعلى منذ 2010

وزارة الاستثمار: وصلت إلى 1.4 مليار دولار بنمو ملحوظ بنسبة 56% على أساس سنوي

أعلنت وزارة الاستثمار اليوم أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة حققت ارتفاعًا مذهلًا في الربع الثاني من 2021.

ووفق الوزارة، وصلت التدفقات إلى 1.4 مليار دولار، لتسجل بذلك أعلى مستوياتها منذ 2010، بنمو ملحوظ بنسبة 56% على أساس سنوي.

تفصيلًا، منحت وزارة الاستثمار السعودية (MISA)، 575 ترخيصًا جديدًا للمستثمرين الأجانب خلال صيف 2021، مسجلًا رقمًا قياسيًا للربع الثالث على التوالي.

زادت التراخيص الممنوحة بنسبة 20.3٪ عن الربع السابق، مما قلل من الاهتمام المستمر وشهية المستثمرين العالميين بالفرص الفريدة في المملكة العربية السعودية، نتيجة للتحول الاقتصادي الجاري من خلال رؤية 2030.

تم إصدار ما مجموعه 174 ترخيصًا لقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، مع التصنيع (104)، والبناء (87)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (52)، والمهنية والعلمية (50)، وهو ما يمثل أكثر من 81٪ من التراخيص الجديدة. منحت في هذا الربع.

ووفق الوزارة، يستمر نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة في الارتفاع من قوة إلى قوة، حيث شهد صيف 2021 أعلى زيادة منذ عام 2010 لتصل إلى 13.8 مليار دولار.

على الرغم من أن صفقة خط أنابيب أرامكو تبلغ 12.4 مليار دولار، فإن التدفقات الداخلة المتبقية في الصيف والبالغة 1.4 مليار دولار تمثل زيادة بنسبة 56٪ على أساس سنوي في التدفقات الوافدة. يأتي ذلك بعد زيادة بنسبة 20٪ في عام 2020، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن الأونكتاد والأرقام القوية للنصف الأول من عام 2021 والتي تشير جميعها إلى استمرار الزخم الصعودي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة تحقق ارتفاعاً مذهلًا.. الأعلى منذ 2010
سبق

أعلنت وزارة الاستثمار اليوم أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة حققت ارتفاعًا مذهلًا في الربع الثاني من 2021.

ووفق الوزارة، وصلت التدفقات إلى 1.4 مليار دولار، لتسجل بذلك أعلى مستوياتها منذ 2010، بنمو ملحوظ بنسبة 56% على أساس سنوي.

تفصيلًا، منحت وزارة الاستثمار السعودية (MISA)، 575 ترخيصًا جديدًا للمستثمرين الأجانب خلال صيف 2021، مسجلًا رقمًا قياسيًا للربع الثالث على التوالي.

زادت التراخيص الممنوحة بنسبة 20.3٪ عن الربع السابق، مما قلل من الاهتمام المستمر وشهية المستثمرين العالميين بالفرص الفريدة في المملكة العربية السعودية، نتيجة للتحول الاقتصادي الجاري من خلال رؤية 2030.

تم إصدار ما مجموعه 174 ترخيصًا لقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، مع التصنيع (104)، والبناء (87)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (52)، والمهنية والعلمية (50)، وهو ما يمثل أكثر من 81٪ من التراخيص الجديدة. منحت في هذا الربع.

ووفق الوزارة، يستمر نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة في الارتفاع من قوة إلى قوة، حيث شهد صيف 2021 أعلى زيادة منذ عام 2010 لتصل إلى 13.8 مليار دولار.

على الرغم من أن صفقة خط أنابيب أرامكو تبلغ 12.4 مليار دولار، فإن التدفقات الداخلة المتبقية في الصيف والبالغة 1.4 مليار دولار تمثل زيادة بنسبة 56٪ على أساس سنوي في التدفقات الوافدة. يأتي ذلك بعد زيادة بنسبة 20٪ في عام 2020، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن الأونكتاد والأرقام القوية للنصف الأول من عام 2021 والتي تشير جميعها إلى استمرار الزخم الصعودي.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
02:54 PM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
08:13 PM

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة تحقق ارتفاعاً مذهلًا.. الأعلى منذ 2010

وزارة الاستثمار: وصلت إلى 1.4 مليار دولار بنمو ملحوظ بنسبة 56% على أساس سنوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الاستثمار اليوم أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة حققت ارتفاعًا مذهلًا في الربع الثاني من 2021.

ووفق الوزارة، وصلت التدفقات إلى 1.4 مليار دولار، لتسجل بذلك أعلى مستوياتها منذ 2010، بنمو ملحوظ بنسبة 56% على أساس سنوي.

تفصيلًا، منحت وزارة الاستثمار السعودية (MISA)، 575 ترخيصًا جديدًا للمستثمرين الأجانب خلال صيف 2021، مسجلًا رقمًا قياسيًا للربع الثالث على التوالي.

زادت التراخيص الممنوحة بنسبة 20.3٪ عن الربع السابق، مما قلل من الاهتمام المستمر وشهية المستثمرين العالميين بالفرص الفريدة في المملكة العربية السعودية، نتيجة للتحول الاقتصادي الجاري من خلال رؤية 2030.

تم إصدار ما مجموعه 174 ترخيصًا لقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، مع التصنيع (104)، والبناء (87)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (52)، والمهنية والعلمية (50)، وهو ما يمثل أكثر من 81٪ من التراخيص الجديدة. منحت في هذا الربع.

ووفق الوزارة، يستمر نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة في الارتفاع من قوة إلى قوة، حيث شهد صيف 2021 أعلى زيادة منذ عام 2010 لتصل إلى 13.8 مليار دولار.

على الرغم من أن صفقة خط أنابيب أرامكو تبلغ 12.4 مليار دولار، فإن التدفقات الداخلة المتبقية في الصيف والبالغة 1.4 مليار دولار تمثل زيادة بنسبة 56٪ على أساس سنوي في التدفقات الوافدة. يأتي ذلك بعد زيادة بنسبة 20٪ في عام 2020، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن الأونكتاد والأرقام القوية للنصف الأول من عام 2021 والتي تشير جميعها إلى استمرار الزخم الصعودي.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,920
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,404
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,250
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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