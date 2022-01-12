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أمير الشرقية يُطلق الحملة المشتركة لمعالجة التشوه البصري بـ"الأحساء"

تُعنى برفع المخلّفات والأنقاض.. بالشراكة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص

أطلق أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء، الحملة المشتركة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالأحساء والتي تُعنى برفع المخلّفات والأنقاض، بالشراكة بين القطاعات الحكومية والخدمية والقطاع الخاص، وذلك على هامش تدشين مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة 2022 في قلعة الأمانة التراثية.

وتأتي هذه الحملة التي تنطلق غدًا ضمن المساعي الرامية إلى تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري أحد أهداف برنامج جودة الحياة وتحقيق رؤية المملكة 2030م، وتستمر لمدة أسبوعين بمشاركة 10 قطاعات حكومية، و 15 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص.

وتُشرف أمانة الأحساء على الحملة المشتركة واعتماد الخطة التنفيذية لها من خلال حصر المواقع المستهدفة والمعدات المشاركة ومتابعة تنفيذ الأعمال، وطرحت 50 فرصة تطوعية للمتابعة والإشراف على الأعمال وإعداد التقارير الخاصة بالحملة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتعزيز جانب التطوع البلدي، فيما تُقدر الكميات المستهدفة بالرفع والإزالة من المواقع المحددة بنحو 148 ألف متر مكعب، من خلال تشغيل أكثر من 130 معدة وآلية من قِبل القطاعات المشاركة.

وشددت الأمانة على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وإسهام أفراده في المحافظة على البيئة من خلال استمرارية تنفيذ الخطط والبرامج تحقيقًا لمستهدفات إزالة عناصر التشويه البصري وتحسين المشهد الحضري، تدعيمًا لبرنامج جودة الحياة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الشرقية يُطلق الحملة المشتركة لمعالجة التشوه البصري بـ"الأحساء"
سبق

أطلق أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء، الحملة المشتركة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالأحساء والتي تُعنى برفع المخلّفات والأنقاض، بالشراكة بين القطاعات الحكومية والخدمية والقطاع الخاص، وذلك على هامش تدشين مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة 2022 في قلعة الأمانة التراثية.

وتأتي هذه الحملة التي تنطلق غدًا ضمن المساعي الرامية إلى تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري أحد أهداف برنامج جودة الحياة وتحقيق رؤية المملكة 2030م، وتستمر لمدة أسبوعين بمشاركة 10 قطاعات حكومية، و 15 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص.

وتُشرف أمانة الأحساء على الحملة المشتركة واعتماد الخطة التنفيذية لها من خلال حصر المواقع المستهدفة والمعدات المشاركة ومتابعة تنفيذ الأعمال، وطرحت 50 فرصة تطوعية للمتابعة والإشراف على الأعمال وإعداد التقارير الخاصة بالحملة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتعزيز جانب التطوع البلدي، فيما تُقدر الكميات المستهدفة بالرفع والإزالة من المواقع المحددة بنحو 148 ألف متر مكعب، من خلال تشغيل أكثر من 130 معدة وآلية من قِبل القطاعات المشاركة.

وشددت الأمانة على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وإسهام أفراده في المحافظة على البيئة من خلال استمرارية تنفيذ الخطط والبرامج تحقيقًا لمستهدفات إزالة عناصر التشويه البصري وتحسين المشهد الحضري، تدعيمًا لبرنامج جودة الحياة.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
11:21 PM

أمير الشرقية يُطلق الحملة المشتركة لمعالجة التشوه البصري بـ"الأحساء"

تُعنى برفع المخلّفات والأنقاض.. بالشراكة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أطلق أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء، الحملة المشتركة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالأحساء والتي تُعنى برفع المخلّفات والأنقاض، بالشراكة بين القطاعات الحكومية والخدمية والقطاع الخاص، وذلك على هامش تدشين مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة 2022 في قلعة الأمانة التراثية.

وتأتي هذه الحملة التي تنطلق غدًا ضمن المساعي الرامية إلى تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري أحد أهداف برنامج جودة الحياة وتحقيق رؤية المملكة 2030م، وتستمر لمدة أسبوعين بمشاركة 10 قطاعات حكومية، و 15 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص.

وتُشرف أمانة الأحساء على الحملة المشتركة واعتماد الخطة التنفيذية لها من خلال حصر المواقع المستهدفة والمعدات المشاركة ومتابعة تنفيذ الأعمال، وطرحت 50 فرصة تطوعية للمتابعة والإشراف على الأعمال وإعداد التقارير الخاصة بالحملة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتعزيز جانب التطوع البلدي، فيما تُقدر الكميات المستهدفة بالرفع والإزالة من المواقع المحددة بنحو 148 ألف متر مكعب، من خلال تشغيل أكثر من 130 معدة وآلية من قِبل القطاعات المشاركة.

وشددت الأمانة على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وإسهام أفراده في المحافظة على البيئة من خلال استمرارية تنفيذ الخطط والبرامج تحقيقًا لمستهدفات إزالة عناصر التشويه البصري وتحسين المشهد الحضري، تدعيمًا لبرنامج جودة الحياة.

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